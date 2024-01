„Zkamenělá kůže“ od neznámého tvora starého 286 milionů let • Earth.com

V pozoruhodném objevu vědci objevili trojrozměrný fragment zkamenělé kůže, který je přibližně 286 milionů let starý, což přesahuje stáří jakýchkoli známých kožních fosilií o nejméně 21 milionů let.

Tato stará kůžekterý kdysi zdobil raně paleozoického plaza, má výraznou oblázkovou texturu, která nápadně připomíná kůži moderního krokodýla.

Tento objev představuje nejstarší známý příklad uchování kutikuly u suchozemských plazů, ptáků a savců. Zdůrazňuje evoluční význam vnější vrstvy kůže při adaptaci na život na souši.

Zkamenělá kůže byla spolu s dalšími vzorky vykopána z vápencového jeskynního systému Richards Spur v Oklahomě, místa známého svými jedinečnými podmínkami uchování.

Ethan Mooney, postgraduální student paleontologie na U.S University of Toronto První autor studie vyjádřil své štěstí.

„Každou chvíli máme mimořádnou příležitost nahlédnout do hlubokého času,“ řekl Mooney. „Tyto druhy objevů by mohly obohatit naše chápání a povědomí o těchto průkopnických zvířatech.“

Fosilizovaná kůže je vzácná

Vzácnost osifikace měkkých tkání činí tento objev obzvláště důležitým. Vědci se domnívají, že jde o kombinaci měkkých jílových sedimentů, prosakování ropy a jeskynního prostředí chudého na kyslík Richards Spear Hraje klíčovou roli při udržování pokožky.

„Zvířata pravděpodobně spadla do tohoto jeskynního systému během raného permu a byla pohřbena ve velmi jemných jílových usazeninách, které zpomalovaly proces rozkladu,“ vysvětluje Mooney.

„Ale zajímavé je, že tento jeskynní systém byl také místem aktivního ropného průsaku během permu a je pravděpodobné, že to byly interakce mezi uhlovodíky v oleji a dehtu, které umožnily zachování této kůže.“

Malá velikost, velká věda

Navzdory své malé velikosti – menší než nehet – fosilizovaná kůže odhalila detailní kožní tkáň pod mikroskopickým zkoumáním spoluautorem T. Maho z Harvardské univerzity. University of Toronto Mississauga.

Tyto tkáně jsou rysem amniotů, skupiny suchozemských obratlovců, která zahrnuje plazy, ptáky a savce, kteří se vyvinuli z předků obojživelníků během karbonu.

„Byli jsme úplně šokováni tím, co jsme viděli, protože to bylo tak odlišné od všeho, co jsme očekávali,“ říká Mooney.

„Nalezení takové prastaré kožní fosilie představuje mimořádnou příležitost podívat se do minulosti a vidět, jak mohla vypadat kůže některých z těchto raných zvířat.“

Prehistorická časová kapsle v této zkamenělé kůži

Mezi rysy zkamenělé kůže patřil oblázkový povrch připomínající krokodýlí kůži a pantové zóny mezi šupinami připomínající hady a ještěrky.

Tyto charakteristické rysy naznačují podobnost se starými a současnými plazy. Absence souvisejících kosterních pozůstatků však nechává přesný typ nebo oblast těla kůže neznámou.

Tato podobnost podtrhuje evoluční význam těchto kožních struktur pro přežití v pozemském prostředí.

„Edermis byl zásadní rys pro přežití obratlovců na souši,“ říká Mooney. „Je to kritická bariéra mezi vnitřními procesy těla a drsným vnějším prostředím.“

Tým předpokládá, že tato kůže může představovat rodovou strukturu suchozemských obratlovců v raných amniotech, což připravuje cestu pro vývoj ptačího peří a savčích vlasových folikulů.

Jeskynní systém Richards Spur

Bill a Julie May, celoživotní paleontologičtí nadšenci, shromáždili kožní fosilie a další vzorky v Richards Spur.

Jedinečné podmínky v tomto vápencovém jeskynním systému v Oklahomě zachovaly mnoho nejstarších příkladů raných suchozemských zvířat.

Tyto vzorky jsou nyní in Královské muzeum Ontarioposkytující neocenitelné vhledy do starověkého světa a jeho obyvatel.

Stručně řečeno, tento objev zkamenělé kůže poskytuje hluboký pohled do starověkého světa suchozemských obratlovců.

Prostřednictvím vášnivého úsilí a pečlivého studia vědci i paleontologičtí nadšenci přispívají neocenitelnými znalostmi k našemu kolektivnímu chápání bohaté tapisérie života, který obývá naši planetu po miliony let.

Celá studie byla publikována v časopise Současná biologie.

