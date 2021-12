Halo Infinite: Dokážete vrátit příběhové mise?

Ahoj NekonečnoKampaň, která vyjde 8. prosince, postrádá funkci, která zpřístupnila předchozí hry donekonečna: možnost opakovat jednotlivé příběhové mise. Je to škoda, protože Ahoj Žádné fináleÚrovně hry jsou skvělé na hraní – ale existuje jen jeden způsob, jak to udělat, a to začít nové ukládání.

Komplikace pocházejí ze zasazení polootevřeného světa nekonečná aura. Přestože všechny mise probíhají v lineárním pořadí, některé z nich vyžadují, aby hráč cestoval napříč různými oblastmi světa, aby vyčistil určitou sekvenci oblastí. Dobrá zpráva je, že nekonečná auraOtevřená mapa po většinu hry: Jakmile vyčistíte oblast nebo dokončíte příběhovou misi, můžete se vrátit k průzkumu. Jen se nespustí příběhové mise. V některých případech to znamená, že v těchto oblastech lze nalézt skryté předměty po, po důležité, ale neplatí to pro všechny mise.

zvláště, nekonečná auraPrvní dvě mise, které spustíte, jsou mimo Zeta Halo, a jakmile skončíte, není možné se do těchto oblastí vrátit. To znamená, že ke sběratelským předmětům, které jste možná zmeškali, nelze získat přístup, Ledaže Chcete-li tyto úkoly zopakovat, zahájíte nové ukládání. Lebky zůstanou uzamčeny k účtu, takže nezmizí, když spustíte nové ukládání. Ale pro ty, kteří znovu žádají V zahraničí První dva, to znamená opakovat celou hru v pořadí.

Předchozí hry Halo dávaly hráčům možnost snadno přeskakovat do různých misí prostřednictvím vyhrazeného systému nabídek. Změna obtížnosti a přidání lebek to usnadnily: můžete rychle přejít na svou oblíbenou misi. Je to něco, co dělám hodně rád, hlavně v době krize – hledám něco na hraní, můžu nahrát oblíbený quest a zaručeně se dobře pobavím. Je toho ještě hodně co dělat nekonečná aura Abychom zabavili nejoddanější hráče na nějakou dobu, ale problém je, že příběhové mise jsou dostatečně dobré chce hrát to znovu.

Zástupce Microsoftu potvrdil Polygonu, že příběhové mise nelze přehrát. „Hra po hře vám dává možnost pokračovat v prozkoumávání širšího prostředí, ale u misí, jako jsou první dvě fáze, kde ještě nejste na okruhu, nemůžete restartovat ze stejného uloženého souboru,“ řekl herec. . „Budete moci získat jakékoli FOB cíle, cíle, [and] audio záznamy, ale hlavní příběhové mise se nebudou opakovat.“

dvě hlavní nekonečná aura Mezi funkcemi je kooperativní kampaň a režim Forge, který má vyjít v roce 2022, Později, než původně vývojář zamýšlel. 343 průmyslových odvětví však oznámil v srpnu Že to nebylo spuštěno s hrou.