Japonsko vydává výjimečnou výstrahu, Severní Korea odpálí raketu bez varování nad ostrovem

Japonsko Obyvatelé vyzvali, aby se v úterý brzy ráno schovali Severní Korea Poprvé za pět let odpálila nad zemí balistickou raketu bez varování, což je velká a potenciálně nebezpečná eskalace nedávných testů zbraní ze strany režimu Kim Čong-una.

Start, který vyvolal okamžitou reakci Tokia a Soulu, přichází uprostřed řady raketových testů, s pěti starty za posledních 10 dní a dále. Obnova vojenského výcviku mezi Spojenými státy a jejich regionálními spojenci.

Střela středního doletu byla vypuštěna z Mupyong-ri poblíž centrální severokorejské hranice s Čínou asi v 7:23 místního času, uvedl jihokorejský sbor náčelníků štábů (JCS). Uletěl asi 4 600 kilometrů (2 858 mil) po dobu 20 minut Odhadovaná maximální výška 1000 kilometrů (621 mil) nad japonskou oblastí Tohoku na hlavním ostrově Honšú před pádem do Tichého oceánu, asi 3000 kilometrů (1864 mil) od pobřeží země, uvedli japonští představitelé.

Japonský premiér Fumio Kishida ostře odsoudil odpálení severokorejské balistické rakety a označil jej za „pobuřující“ v poznámkách pro novináře ve svém oficiálním sídle.

Úterní start je letos 23. takovým testem rakety v zemi, včetně balistických a řízených střel.

Podle japonských úřadů nebyly hlášeny žádné škody na letadlech nebo lodích poblíž trajektorie střely, ale nedeklarovaná střela byla odpálena. A Rare J-alert, systém určený k informování veřejnosti o mimořádných událostech a hrozbách v Japonsku.

V takových nouzových situacích jsou výstrahy odesílány prostřednictvím sirén, prostřednictvím komunitních rozhlasových stanic a jednotlivých uživatelů chytrých telefonů. V úterý byly podle japonských úřadů rozeslány výstrahy asi v 7:30 místního času lidem v prefektuře Aomori, Hokkaidó a na ostrovech Izu a Ogasawara v Tokiu.

Tweet zveřejněný úřadem japonského premiéra vyzval obyvatele, aby se ukryli v budovách a „nepřibližovali se k ničemu podezřelému, co se najde, a okamžitě kontaktovali policii nebo hasiče“.

Ostatní vlády start rychle odsoudily, spolu s jihokorejským prezidentem Yoon Seok Yeolem Označil to za „bezohlednou“ provokaci a dodal, že Severní Korea bude čelit rozhodné reakci jihokorejské armády a jejích spojenců.

Bílý dům také test „důrazně“ odsoudil, mluvčí Národní bezpečnostní rady Adrian Watson jej označil za „destabilizující“ opatření, které ukazuje „nehanebné ignorování rezolucí Rady bezpečnosti OSN a mezinárodních bezpečnostních standardů ze strany Severní Koreje“.

Sbor náčelníků generálních štábů Jižní Koreje uvedl, že spojenci v reakci na to provedli cvičení přesného bombardování, které zahrnovalo jihokorejský stíhač F-15K odpalující munici vzduch-země na hypotetický cíl na střelnici na západokorejském poloostrově. Jižní Korea a Spojené státy provedly podobná cvičení v březnu V reakci na další vypuštění balistické rakety Severní Koreou.

Sbor náčelníků štábů uvedl, že Kim Sung-kyeom, předseda sboru náčelníků štábů, a Paul LaCamera, velitel amerických sil v Koreji, se po startu sešli a znovu potvrdili posílení společné obranné pozice proti jakýmkoli hrozbám a provokacím ze strany Severní Korea.

Americké indicko-pacifické velení také vydalo prohlášení, že americké závazky bránit Japonsko a Jižní Koreu „zůstávají přísné“. Ministr zahraničí Anthony Blinken po startu hovořil se svými japonskými a jihokorejskými protějšky.

Ankit Panda, vedoucí pracovník programu jaderné politiky v Carnegie Endowment for International Peace se sídlem ve Washingtonu, uvedl, že pravidelné raketové testy jsou součástí severokorejského plánu na udržení své jaderné energie.

„Je zcela možné, že Spojené státy, Jižní Korea a Japonsko zruší zprávu z tohoto raketového testu, kterou Severní Korea nadále prohlašuje, aby ukázala, že je schopna dodat jaderné zbraně cílům včetně amerického území Guam, a „Snížení rizik“, aby se zabránilo eskalaci krize, dodal. Musí to být současná priorita.

„Pokud by taková krize nastala, byla by implementována v rámci výrazně vyspělejší severokorejské jaderné kapacity, což by podle mého názoru značně omezilo možnosti, které by Spojené státy a Jižní Korea mohly mít, reagovat nebo zvládnout eskalaci se Severní Koreou. “ řekl.

Experti CNN uvedli, že úterní start může být předzvěstí zesílení provokací ze strany severokorejského vůdce Kim Čong-una.

„Pchjongjang je stále uprostřed cyklu provokací a testů a pravděpodobně počká na významnější test až po sjezdu Komunistické strany Číny v polovině října,“ řekl Leif Eric Easley, docent mezinárodních studií na Eha Womans University. . v Soulu.

„Kimův režim vyvíjí zbraně, jako jsou taktické jaderné hlavice a balistické střely odpalované z ponorek, jako součást dlouhodobé strategie, jak obejít Jižní Koreu v závodech ve zbrojení a vrazit klín mezi spojence USA.“

Ke čtyřem předchozím odpálením raket v rozmezí týdne došlo na přelomu září a října, přibližně ve stejnou dobu, kdy odpálila americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Oficiální návštěva V Japonsku a Jižní Koreji provedlo společná cvičení také americké, japonské a jihokorejské námořnictvo.

Testy Severní Koreje Přichází to také jako mezinárodní zájem Stále velmi soustředěný Ruská invaze na Ukrajinu – Jak ukazuje Moskva a Peking Zdráhají se stát na straně Západu, aby obvinili Pchjongjang.

května, Rusko a Čína Vetovat v Radě bezpečnosti OSN rezoluci navrženou Spojenými státy K posílení sankcí proti Severní Koreji kvůli jejím zbrojním testům Spojené státy v hlasování uvedly, že pravděpodobně podpoří program Pchjongjangu na vývoj raketových systémů schopných jaderných zbraní.

Washington i Mezinárodní agentura pro atomovou energii mají letos varoval Severní Korea se možná připravuje na jaderný test, první od roku 2017.

Jeffrey Lewis, ředitel Východoasijského programu nešíření jaderných zbraní v Middlebury Institute, spojil testy raket s možným jaderným testem.

Severní Korea bude pokračovat v provádění raketových testů, dokud neskončí současné kolo modernizace. „Nemyslím si, že jaderná detonace (test) je příliš pozdě,“ řekl CNN.