Hráči Galway WFC porazili Českou republiku WU19 2:0 v týmu IU Republic WU19.

Dvě branky Emmy Dohertyové ve druhém kole kvalifikace ME UEFA WU19 k vítězství 2:0 nad Českou republikou v Opawě byly začátkem vítězství Irské republiky do 19 let.

Než mohly Aoibheann Clancy a Becky Watkins předvést své neuvěřitelné dovednosti a práci nohou, tým Davea Connella nastavil tempo brzy, protože Erin McLaughlin způsobila katastrofu.

Na druhém konci zachránila brankáře Rugila Auskalniteho ve 27. minutě Sabina Strýšová. Dohertyho teč ale vytáhla soupeřící obránce z pozice a utíkala pro své spoluhráče, protože Irsko mělo šanci skórovat jako první.

Bez gólového skóre o přestávce Gonellův tým ve druhé třetině zvedl rychlost a vstřelil zasloužený gól. Ve 48. minutě si Doherty proběhl míčem Kerriana Browna, kontroloval míč a dobře zakončil, přičemž si zachoval klid.

Nelítostná a silná obrana Kate Slevin byla působivá a byla výjimkou ve spojení s Therese Kinneyovou. Fantastická spolupráce vznikla v 77. minutě, ale Watkins svou snahou skóroval na břevno.

V další fázi měl Čech zcela jistou šanci na dosažení cíle, ale jistotu čistého konta svému týmu opět zajistí Auskalnyte. Maria Reynoldsová vystřídala Watkinse v 79. minutě a Muirion Devanni odskočil Clancymu v 90. minutě.

Stále byl čas na další gól, protože Doherty skončil druhý s kličkovou hlavičkou v prodloužení, když Jesse narazil na Stapletonův přímý kop.

Irsko si myslí, že může ještě zlepšit svůj výkon, ale toto je působivý začátek zápasu proti Francii příští sobotu.

Irská republika: Rugile Auskalnyte, Kate Slevin, Shauna Brennan, Della Doherty, Therese Kinnevey, Jessie Stapleton, Becky Watkins (Maria Reynolds), Aoibheann Clancy (Muireann Devanney), Emma Doherty, Erin McLaughlin, Kerryanne Brown.

Česká republika: Theresa Fuchsonva, Nikolai Prasyenková, Radka Lindáková (Theresa Černá), Clara Ducháková, Radka Hlochová (Andrea Švípková), Sabina Strysová, Lucy Zelinková, Denisa Jonasová (Amalikovta, Amalikovatová).

Rozhodčí: Catarina Campos (Portugalsko).