Investice do sportovních technologií zůstávají silné, říká Drake Star – Sportico.com

Ilustrace Lorenzo Gordon

Sportovní technologie byly jedním z nejrušnějších koutů technologického trhu, přičemž tento sektor zaznamenal více než 100 fúzí a akvizic jen ve druhém čtvrtletí, podle nové analýzy trhu provedené Drake Star.

Drake Star, investiční banka zaměřená na technologie, napočítala v jarním čtvrtletí končícím 30. června 105 fúzí a akvizic, na čele s akvizicí WWE Endeavour Group za 9,3 miliardy dolarů. Ale i bez zahrnutí blockbusterové wrestlingové dohody, aktivity fúzí a akvizic podle odhadů snadno překonaly objemy a dolarové částky zaznamenané v každém z posledních čtyř čtvrtletí. Zprávy Drake Star.

„Zatímco mnoho sektorů zpomaluje kvůli nižším objemům obchodů a oceněním, sportovní technologie byly nositelem obrovského množství aktivit,“ řekl Mohit Parikh. Parikh je ředitelem Drake Star sídlícím v Los Angeles a jedním z autorů zprávy. „Je to velmi horký prostor se spoustou akvizičních aktivit, velcí hráči jsou aktivní, všechny private equity platformy jsou aktivní. Tento sport za posledních několik let vyrostl do extrémů.“

Mezi další velké fúze a akvizice patří koupě IMG Tennis Academy za 1,25 miliardy dolarů globální investiční bankou BPEA EQT a koupě polského sportovního sportovního operátora STS Holdings za 925 milionů dolarů společností Entain CEE, společným podnikem britské sázkové kanceláře a investičního fondu. .

Pokud jde o rizikový kapitál, Drake Star zjistil, že soukromé financování technických sportů meziročně rostlo se 199 transakcemi ve srovnání se 176 v období končícím v březnu. Téměř tři čtvrtiny finančních prostředků byly v raných fázích – fáze 1 a 1. kolo – pokračovaly v trendu, který začal v roce 2023.

V tomto období však došlo k několika velkým soukromým finančním dohodám, včetně týmu Alpine F1, který v červnu získal 218 milionů dolarů při ocenění 900 milionů dolarů, a společnosti Fz Sports, která se zabývá správou sportovních práv, která získala 74 milionů dolarů od skupiny investorů. Acies Investments byl nejaktivnějším investorem v rané až pozdní fázi, zatímco Elysian Park byl nejaktivnějším fondem zaměřeným na nadace ve čtvrtletí, podle Drake Star.

Vyhlídky na investice do sportovních technologií zůstávají silné, investiční banka očekává, že konsolidace bude pokračovat a do sektoru se stále dostává značné množství hotovosti. Podle zprávy se se vší pravděpodobností finanční činnost s postupem roku zrychlí.

„Nejpůsobivější na tomto prostoru je to, že je zde velký příliv kapitálu,“ řekl Parikh. „Nyní se díváme na získané prostředky ve výši 3 miliard dolarů [the second] čtvrtý.“

Generální ředitel uvedl, že Drake Star stále vidí velký zájem o technologie prodeje vstupenek a zážitků na stadionech, stejně jako o umělou inteligenci, zejména proto, aby byl stávající obsah využíván poutavějším a účinnějším způsobem.

Na rozdíl od minulých let se však investiční fondy zaměřují více na konečné výsledky, než na spekulativnější metriky, jako je akvizice uživatelů, které byly zvýhodněny nedávným vrcholem aktivity rizikového kapitálu v roce 2021.

„Každý investor rizikového kapitálu hledá ‚inteligentní růst‘, což je v podstatě ziskový růst,“ řekl Parikh.