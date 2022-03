Heathrow a Gatwick: Nedávná cestovní pravidla pro Chorvatsko, Rakousko, Polsko a Českou republiku

Jak se svět vynořuje z epidemií, mezinárodní cestování se znovu otevřelo a předpisy, které lidem umožňují svobodně cestovat a dovolené, byly uvolněny. Návrat do Spojeného království bude ještě jednodušší, protože se očekává, že formuláře pro vyhledání cestujících budou odstraněny do poloviny Velikonoc. Ačkoli požadavky na testování pro očkované cestující byly ve Spojeném království uvolněny, v jiných částech světa stále existují pravidla.

Je důležité si uvědomit omezení při rezervaci letenek a ujistit se, že máte vše, co potřebujete pro vstup do země. Abychom se vyhnuli problémům s kontrolou zámořských kancelářských webů, zabalili jsme vše, co potřebujete vědět o cestování do Chorvatska, Rakouska, Polska a České republiky.

Chorvatsko





Všichni cestující musí jeden vyplnit před příjezdem Online vstupní formulář . Pokud jste byli plně očkováni během posledních 270 dnů, můžete vstoupit do Chorvatska bez nutnosti testování nebo izolace, ale od vaší druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní. Chorvatsko akceptuje certifikát ukazující posilovací dávku vakcíny.

Pokud nejste plně očkováni, budete muset při vstupu do Chorvatska prokázat negativní test PCR (nejpozději 72 hodin před vstupem) nebo rychlý test na antigen (nejpozději 24 hodin po vstupu). Po příletu na letiště v Chorvatsku budete izolováni, dokud nebudete mít negativní výsledek testu. Pokud nemůžete test po příjezdu absolvovat, měli byste být izolováni na 7 dní.

Rakousko

Všichni návštěvníci musí pro vstup do Rakouska předložit doklad o úplném očkování, doklad o uzdravení z nemoci Govt-19 za posledních 180 dní nebo negativní test. Výsledky PCR testu jsou platné 72 hodin od doby odběru a výsledky testu antigenu jsou platné 24 hodin. Samotesty laterálního průtoku však nejsou přijatelné.

Pokud jste plně očkováni, budete muset předložit doklad o vstupu do Rakouska.

Bez dokladu o očkování při vstupu je nutné vyplnit Formulář předchozího cestovního povolení Zadejte formulář a 10denní izolace. Při negativním výsledku PCR testu můžete izolaci předem přeskočit.

Do Rakouska můžete vstoupit s dokladem o uzdravení z infekce Govt-19 za posledních 180 dní.

Polsko





Každý, kdo vstoupí do Polska, musí jeden vyplnit Formulář pro umístění cestujícího Vstupte nebo cestujte přes Polsko jako návštěvník.

Všechny děti ve věku pěti let a starší, bez ohledu na stav očkování, musí do 24 hodin po příjezdu předložit doklad o negativním předodletovém testu (PCR nebo antigen / laterální průtok).

Pokud jste nebyli očkováni, musíte zůstat sedm dní v povinné izolaci.

Česká republika

Povinné pro všechny cestující vstupující do České republiky Vyplňte formulář pro umístění cestujícího A doručte ji, jakmile dorazí.

Pokud jste byli plně očkováni v rámci britského vládního očkovacího programu nebo máte potvrzení o uzdravení z Covid-19 platné po celou dobu vašeho pobytu, můžete vstoupit do České republiky.

Neočkovaní cestovatelé mohou do České republiky vstoupit pouze ze zásadních důvodů, jako je lékařské ošetření nebo účast na pohřbu.

