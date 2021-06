Koncept Sonic Prime uniká, objeví se píseň Shatterverse od Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog odcestuje do zvláštních nových světů a bude bojovat proti kvartetu Robotniků nová animovaná série na netflixu, sonic prime, podle konceptu umění uniklo z nové show. Jak si všiml Sonic Fansight ocas kanál قناةUmělecká díla ze série předčasně opustila umělecké portfolio (nyní smazané) na Artstation.

Toto umění ukazuje přesvědčivou premisu v kontextu Pavoučí muž: Ve verši pavouka A Ratchet a Clank: Rift Apart: Je jasné, že Sonic bude cestovat do alternativních dimenzí, kde se setká s podivnými verzemi svých spoluhráčů, jako je Amy Rose (s kopím a nosí základní vybavení) a Tails (v alternativním vesmíru, kde nosí bundu). Setká se také s řadou Robotniků / Eggmanů, od batoleteho věku přes trýznivé dospívající až po starého muže Eva.

Víme, že Sonic bude prozkoumávat „divný nový multiverse“ od oficiálního oznámení show, ale … sonic primeNově uniklé koncepční umění nabízí jasnější pohled na to, co mohou fanoušci očekávat od toho, co producenti nazývají „shutterverse“.

Joe Kelly řekl: „Sonic vstoupí do vysokorychlostního dobrodružství prostřednictvím podivného a tajemného Shatterverze,“ sonic prime Show Director and Writer ve společnosti Man of Action Entertainment, za poslední měsíc Živý přenos Sonic Central. „Je na Sonicovi, aby zachránil vesmír a zažil chvíle sebepoznání a vykoupení.“

sonic prime Je naplánováno na Netflix někdy v roce 2022.