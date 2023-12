Izraelská armáda říká, že dva zabití civilisté na každého militantu jsou „velmi pozitivní“ poměr vzhledem k bojovým problémům v Gaze

CNN

Izrael věří, že zabil dva palestinské civilisty na každého aktivistu Hamásu v jeho intenzivnější kampani za likvidaci militantní skupiny v pásmu Gazy, což je poměr, který mluvčí izraelské armády v pondělí CNN popsal jako „velmi pozitivní“.

Agence France-Presse poprvé zveřejnila izraelské hodnocení v pondělí s odkazem na brífink pro zahraniční média od vysokých izraelských vojenských představitelů.

Na dotaz Erin Burnett ze CNN na podrobnosti, které se objevily na tiskové konferenci, mluvčí izraelské armády Jonathan Conricus řekl: „Mohu zprávu potvrdit.“ Conricus poukázal na výzvy bojů v hustě obydlené oblasti.

Podle údajů, které shromáždilo ministerstvo zdravotnictví v Gaze kontrolované Hamasem, bylo od 7. října zabito téměř 16 000 lidí. Údaje ministerstva nerozlišují mezi bojovníky a civilisty. Conricusovo prohlášení uvádí, že v konfliktu zemřelo více než 10 000 civilistů.

„Řekl bych, že pokud je to pravda – a myslím, že se naše čísla potvrdí – pokud toto procento porovnáte s jakýmkoli jiným konfliktem v městských oblastech mezi armádou a teroristickou organizací, která využívá civilisty jako své lidské štíty,“ dodal Conricus. „a integrováni do civilního obyvatelstva, zjistíte, že toto procento je obrovské, velmi pozitivní a možná jedinečné ve světě.

Podle zprávy Agence France-Presse nejmenovaný izraelský představitel řekl, že se doufá, že procento bude v další fázi války „mnohem nižší“. Tento úředník řekl: „Neříkám, že není špatné mít poměr dva ku jedné.“

Izraelská armáda odhaduje, že Hamas se skládal z Asi 30 tisíc bojovníků Před 7. říjnem, kdy zahájila bezprecedentní útok na Izrael, zabila více než 1200 lidí a vzala více než 240 rukojmích. V reakci na to Izrael slíbil, že skupinu jednou provždy zlikviduje.

Barak Ravid, analytik politiky a zahraniční politiky ze CNN, řekl, že Conricusovy komentáře o „pozitivním“ poměru civilních obětí a militantů nemusely být „dobrou volbou slov“.

„Nemyslím si, že skutečnost, že bylo zabito 10 000 civilistů… je v žádném případě pozitivní věc,“ řekl Ravid Kaitlan Collins z CNN a dodal, že „Izrael čelil v posledních 24 hodinách dilematu“ ohledně zvýšeného tlaku ze strany CNN. Izrael. Spojené státy a jejich volání po větší humanitární pomoci pro vstup do Gazy.

Izraelský ministr obrany Yoav Galant během sobotní tiskové konference řekl novinářům, že armáda zabila „tisíce teroristů“. Izraelská armáda oficiálně nezveřejnila žádné odhady počtu mrtvých.

Agence France-Presse uvedla, že izraelský vojenský představitel, když byl požádán, aby potvrdil zprávy, že bylo zabito asi 5 000 bojovníků Hamasu, odpověděl: „Čísla jsou poněkud správná.

Není jasné, jak Izrael definuje bojovníky Hamasu. Tisíce Gazanů pracují ve vládních agenturách řízených Hamasem, ale vykonávají civilní povinnosti. CNN požádala izraelskou armádu o další komentář.

Počet obětí v současné válce je vyšší než v kterémkoli z předchozích konfliktů, které Izrael bojoval s Hamasem nebo jinými islamistickými militanty v pásmu Gazy.

Během 50 dnů nepřátelství v Gaze v roce 2014 bylo zabito 2 251 Palestinců, z nichž 1 462 bylo podle odhadů z roku 2014 považováno za civilisty. Spojené národy. To se rovná poměru 1,8 civilisty na každého necivilistu.

Vysoký úředník na ministerstvu zahraničí USA Minulý měsíc informoval Kongres Přestože je obtížné odhadnout počet obětí, zatímco konflikt pokračuje, věří, že skutečný počet obětí by mohl být vyšší, než o čem se veřejně diskutuje.

„Pro kohokoli z nás je velmi obtížné odhadnout počet obětí,“ řekla Barbara Leaf, náměstkyně ministra zahraničí USA pro záležitosti Blízkého východu. „Myslíme si, že je to docela vysoko, upřímně. Je možné, že je to vyšší, než se uvádí. To nebudeme vědět, dokud zbraně neutichnou.“

Spojené státy zesilují tlak na Izrael, aby omezil civilní oběti, protože hněv roste nad počtem obětí ve světě i doma ve Spojených státech.

Americký ministr obrany Lloyd Austin v sobotu zdůraznil, že ochrana civilistů v Gaze je zásadní pro dlouhodobý úspěch Izraele proti Hamásu.

Dodal: „V tomto typu bojů je těžištěm civilní obyvatelstvo.“ „Pokud je strčíte do nepřátelské náruče, vyměňujete taktické vítězství za strategickou porážku.“

Austinovy ​​komentáře přišly den poté, co Izrael obnovil své bojové operace proti Hamasu v Gaze.

Austin dodal, že „osobně tlačil na izraelské vůdce, aby se vyhnuli civilním obětem“ a „vyhnuli se nezodpovědné rétorice“ při rozšiřování přístupu k humanitární pomoci.