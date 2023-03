Česká kniha o asyrské, řecké a arménské genocidě

(AINA) –V roce 2017 vyšla v češtině odborná kniha o turecké genocidě Asyřanů, Řeků a Arménů. Název knihy Katastrofa křesťanů: Vyhlazení Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 1914–1923 (Katastrofa křesťana. Likvidace Arménu, Asyranu a Reku v Osmanské říši v letech 1914–1923) autoři v první české akademické publikaci svého druhu podrobně popisují historické události pozdní Osmanské říše.

V roce 2017 schválil český parlament rezoluci, která uznala arménské masakry a deportace za genocidu. A Posouzení Bohuslav Litera v této knize správně tvrdí: „To není celá pravda“ a stránky této knihy „ukazují osmanskou genocidu Asyřanů a Řeků, která byla donedávna ve stínu hlavního útoku. Arménů.“

Autoři úspěšně přistupují k systematickému masovému zabíjení a deportacím z holistické perspektivy, která je dnes široce uznávána jako „křesťanská genocida“, a to jak v odborných kruzích, tak mimo ně.

Kniha je strukturována do čtyř hlavních částí, z nichž každá je rozdělena do kapitol. První část (str. 19-114) po krátkém úvodu analyzuje situaci křesťanských menšin, Arménů, Asyřanů a Řeků, v 19. století až do roku 1914. Autoři poznamenávají, že „před první světovou válkou měla multietnická a nábožensky různorodá Osmanská říše křesťanskou populaci mezi 3,5 a 5 miliony“. V rámci sektářsky strukturované Osmanské Proso Tělo složené z Arménů a Asyřanů.

Související: Asyrská genocida

Historický rámec založený na reformách Danzimatu, vývoji za vlády Abdülhamida II. a mladoturecké revoluci v roce 1908 a její dopad na nemuslimské obyvatelstvo, po němž následovala restrukturalizace osmanské ústavy.

Pokud jde o Asyřany, autoři osvětlili zakladatelskou mozaiku Asyřanů v Anatolii a Persii. Bere v úvahu vliv západních misí mezi Asyřany a počátek dialogu o etno-náboženské identitě. Pronásledování, vyhnání a masakr Asyřanů, které autoři popisují až do roku 1914, ilustrují kontinuitu asyrského utrpení a dlouhou stopu Velké katastrofy.

Jádro knihy se zaměřuje na systematickou likvidaci křesťanského obyvatelstva v letech 1914-1923. Je uvedena podrobná historie arménské genocidy, počínaje založením speciální organizace, která během genocidy řídila a organizovala deportace, následuje chronologické zpracování klíčových událostí souvisejících s historií arménské genocidy — např. Van povstání duben-květen 1915, vyhlazení arménské mužské populace, deportace — a zákon o deportaci. Případy jsou nastíněny se specifickou léčbou Vilayet Podle Vilayet a oblasti mimo východní Anatolii, jako je Ankara a Aleppo. Autoři se věnují utrpení žen a dětí během exilu a diskutují o situaci sirotků, dětských domovů a humanitárních organizací, které se zabývají přeživšími. Kapitolu uzavírá soudobé světové veřejné mínění o arménské genocidě.

Jedna kapitola je věnována asyrské genocidě. Autoři popisují to, čemu autoři říkají „geografie hrůzy“, masakry Asyřanů až na severu Mezopotámie (Diyarbekir, Martin, Siert, Dur Abdin). Hakkari Pohoří a perský Ázerbájdžán (Urmia, Salmaz a okolí). Kniha zkoumá hlavní ohniska úspěšného odporu Midyat, Ajn Wardo A Asak. Kapitola končí zavražděním Mar Shimuna Benjamina, patriarchy Asyrské církve Východu, a shrnutím situace v roce 1918.

V úvodu autoři odkazují na problém rozpadu křesťanů na konci Osmanské říše jako na „intelektuální spíše než politický“. Tvrdí, že současná zoufalá situace křesťanů na Blízkém východě, viděná zčásti jako důsledek zničení míst, kde tyto starověké společnosti žily po staletí, dodává problému na relevanci.

Bohuslav Lidera ve své recenzi napsal: „Toto je dobrý příklad toho, jak může neformální spolupráce znalých spisovatelů z různých oborů vést k pozitivním výsledkům: náboženský vědec/etnolog (Mgr. M. Rutle), etnograf/historik (Dr. P . Koštálová, Ph.D.) a historik/politolog (Dr. P. Novák, Ph.D.), který, jak se domnívám, by udělal dobře, kdyby zmíněnou práci navrhl na ocenění a přeložil do cizího jazyka. Je velmi záslužné, abychom nebyli omezeni pouze na česko-slovenskou jazykovou oblast.“