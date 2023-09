Hráči Counter-Strike 2 vyjadřují své zklamání ze zmizení mnoha klíčových funkcí CS:GO

Po překvapivém oznámení na začátku tohoto roku Valve hráče znovu překvapilo Counter-Strike 2 se náhle spustí Jako aktualizace Counter-Strike: Global Offensive ve středu po dlouhém beta období. Spolu s mnoha novými herními aspekty přináší Counter-Strike 2 některé zásadní změny, jako např Obnova zbraní A Opravená grafika k modelu, který pomohl svému předchůdci stát se jednou z nejhranějších her na Steamu všech dob.

Bohužel pro značný počet hráčů byl původní Counter-Strike: Global Offensive zcela nahrazen Counter-Strike 2 (kromě toho, že jej lze hrát jako offline demo), který, jak se zdá, postrádá několik funkcí. . Původní hra. Překvapení hráči nyní navštěvují Reddit a X/Twitter, aby se podělili o své obavy ohledně současného stavu hry.

Jen několik hodin po vydání CS2 si hráči začali všímat chybějících funkcí. Uživatel Redditu u/cosmictrigger01 sestavil seznam Jeden z největších aspektů CS:GO, který záhadně zmizel z CS2, zahrnoval několik kompetitivních a Wingman map, mapy dílen a celé herní režimy jako Arms Race, Flying Scoutsman a Danger Zone. V odpovědích a na Twitteru a Redditu tak nyní učinili jiní hráči Přidat se na Zajímalo by mě, kam se tyto situace poděly A jestli se vrátí.

„Hrával jsem Arms Race hodně, obvykle se stejnou skupinou kluků, kteří tam byli náhodou ve stejnou dobu jako já,“ komentoval to uživatel Redditu u/theicarusambition. „Z mnoha cizích lidí jsme udělali přátele a zažili jsme spoustu dobrých chvil. Byla by opravdu škoda, kdyby to CS2 zrušil.“

jako GamesRadar Poukázal na to, že unikly některé mapy závodu ve zbrojení, což naznačuje, že se situace může v blízké budoucnosti vrátit. Tito hráči se však obávali, že Valve tyto režimy bez varování odstraní.

Kromě odstraněných funkcí už malá část hráčské základny CS2 nemá ke hře vůbec přístup – také Valve Podpora pro hráče na Macu byla odstraněnabez jakékoli informace o tom, zda bude znovu přidán nebo ne.

Hráči také upozornili na problémy týkající se dalších technických funkcí, včetně příkazů, jako je změna animace „cl_bob“, jejíž absence způsobuje Během CS2 beta to způsobilo značný rozruch.

Ostatní hráči si stěžovali na servery CS:2. Zatímco Valve zvýšilo hash rate v CS2 s novým systémem, někteří mezinárodní hráči si všimli, že herní servery spadly. „Téměř nehratelná“ hra. V porovnání s CS:GO.

„Můj agent a nepřátelský agent jsou velmi pozdě a někdy nemohou vyměnit zbraně… hrají ze Střední Asie).

Valve ze své strany uznalo problémy se servery, protože „zasáhly kapacitu serveru v různých regionech“. Řekli, že přidávají další kapacitu serveru „tak rychle, jak to půjde.“

Vypadá to, že spousta z vás chce hrát Counter-Strike 2! Pokud máte problém najít shodu, je to proto, že jsme dosáhli kapacity serveru v různých regionech. Co nejrychleji přidáváme další kapacitu serveru. Děkujeme vám za trpělivost při řešení tohoto problému. — CS2 (@CounterStrike) 28. září 2023

Stejně jako u jiných Counter-Strike her, nemalý počet hráčů měl také pocit, že Counter-Strike 2 nepřidal dostatek nových funkcí od svého beta vydání (nebo od vydání původního CS:GO v celém rozsahu).

Se spuštěním nevydali žádný nový obsah. Myslím, že abychom nerozdělili publikum, úplně odstranili CS:GO, takže jediná hra, která nám zbyla, je CS2, která se cítí uspěchaná. Je velmi zvláštní, že všechen ten humbuk posledních týdnů nevedl k…v podstatě k ničemu. – Anomálie (@anomalyxd) 28. září 2023

„Je velmi zvláštní, že všechen ten humbuk za posledních pár týdnů nevedl k… v podstatě ničemu,“ uvedl streamer Anomaly na Twitteru.

Reakce na překvapivé uvedení CS2 samozřejmě nebyla úplně negativní. Twitter a Reddit jsou také plné hráčů, kteří chválí přepracovanou grafiku hry, diskutují o nových funkcích, jako jsou responzivní kouřové granáty, a (samozřejmě) sdílejí nějaké skvělé klipy.

Zklamaní hráči však byli velmi hlasití a Valve dosud nereagovalo na obavy ohledně hry (jiné než Vyhrožování zákazem podvodníkům a jejich přátelům ). Nyní zbývá jen čekat, zda Valve tyto chybějící funkce obnoví, nebo zda bude Counter-Strike od této chvíle vypadat takto. Valve zatím na žádost IGN o komentář nereagovalo.

