Aktualizace výsledků 2. dne Australané v akci Daniil Medvedev Alex De Minaur Nejnovější aktualizace

Alex de Minaur si zajistil místo ve druhém kole US Open poté, co porazil Timofeye Skatova ve čtyřech setech.

De Minaur porazil svého kazašského soupeře 6-2 3-6 6-1 7-5 a v dalším kole se připojil k Australanovi Christopheru O’Connellovi.

Streamujte přes 50 sportů živě a na vyžádání s Kayo. Připojte se nyní a začněte ihned vysílat >

Dvojice byla jediným jasným bodem temného dne ve Flushing Meadows, když šest Australanů poslali balit.

Čas Jordana Thompsona, Tanasiho Kokkinakise, Jamese Duckwortha, Jasona Kublera, Alexandra Vukice a Maxe Purcella ve Flushing Meadows po porážkách v prvním kole skončil.

Christopher O’Connell, který hrál Purcella, byl jediným Australanem, který postoupil z prvních zápasů, když porazil svého krajana 6-4 6-3 3-6 7-6 (7-5).

Kokkinakis ohromil kvalifikantku Yu-Hsiou-Hsu ve čtyřech setech a dopustil se znepokojivých 10 dvojitých chyb kvůli historické chybě svého soupeře.

Kubler byl nucen odstoupit ze střetu s Matteem Arnaldim po pouhých 10 zápasech se zraněním kolena, stejně jako Thompson, který emocionálně odstoupil poté, co prohrál první set s Botic van de Zandsholbem.

Duckworth nedokázal získat set od brazilského kvalifikanta Felipeho Melegeniho Alvese, zatímco Vukic tvrdě bojoval proti nasazenému č. 12 Aleksandru Zverevovi.

Také Thanasi Kokkinakis, Jordan Thompson a Alex de Minaur jsou zapojeni do jejich snahy vyhnout se úniku v prvním kole.

Na US Open se třetí nasazený Daniel Medveděv v úterý kvalifikoval do druhého kola US Open, když porazil Maďara Attilu Balazse 6-1, 6-1, 6-0.

Medveděv, šampion z roku 2021 v New Yorku, zasáhl 41 úspěšných úderů proti kvalifikovanému hráči Balazovi bez hodnocení v jednostranné konfrontaci, která trvala 74 minut.

Rus se utká s O’Connellem o místo mezi 32.

„Vždy je dobré dobře začít. Jsem se svým výkonem spokojený,“ řekl Medveděv.

Světová trojka, která zde v roce 2019 také skončila na druhém místě za Rafaelem Nadalem, řekla, že je rád, že vklouzl pod radar, když byl tolik pozornosti Carlos Alcaraz a Novak Djokovič.

V prvním kole zvítězil Daniil Medveděv. (Foto: Sarah Steer/Getty Images) Zdroj: Getty Images

Více pokrytí

Den 1 Objížďka: Australské vítězství zmařeno jedinou střelbou. Joker znovu získává první místo

‚Snaž se nemít dvojité buchty‘: Australanovo brutální přiznání po střetu se světovou jedničkou

Vědec č. 4 si stěžuje na zvláštní zápach; Tenisová hvězda je kritizována za „neuctivý“ komentář.

„Je mi to jedno. Přirozeně, Carlos a Novak jsou v současnosti dvě z největších jmen,“ řekl Medveděv.

„Mým cílem je pokusit se hrát dobře, dostat se kamkoli a pokusit se vyhrát.“

Tunisan Anas Jabeur překonal zdravotní obavy a postoupil v úterý do druhého kola US Open vítězstvím v přímých setech nad Kolumbijkou Camilou Osorio.

Jabeurová, která po třech mučivých porážkách ve finále od roku 2022 usiluje o první grandslamový titul, zahájila svou kampaň na US Open vítězstvím 7-5 7-6 (7-4) nad Court Louis Armstrong.

Zdálo se, že 29letá hráčka zápasí s napjatým prvním setem a stěžovala si rozhodčímu, že má potíže s dýcháním poté, co Osorio klesl ze 4-1 na 4-4.

Jaber potřebovala ošetření od zdravotnického personálu poté, co klesla o 4-5 v prvním setu, a zdá se, že v době odpočinku podstoupila měření krevního tlaku.

Poté se dala dohromady, aby vyhrála první set a vypadalo to, že je připravena na vítězství poté, co ve druhém ukořistila dva mečboly a vedla 5-3.

Osorio se ale vzpamatoval, aby se vyhnul porážce, a po rozbití Jabera pokračoval v remíze 5-5.

Jabeur se okamžitě dostal do vedení 6-5, ale byl znovu zlomen a poslal druhý set do tie-breaku.

Jabeur se ve druhém poločase ukázal jako příliš silný na Osorio a nyní se ve druhém kole střetne s Češkou Lindou Noskovou.

Australané v akci – druhý den

Dvouhra mužů, první kolo

[LL] James Duckworth (Austrálie) porazil6-4, 7-6 (13-11), 6-3

Jason Kubler (Austrálie) poráží Matteo Arnaldi (ITA) 6-3, 1-0 (kolo)

Max Purcell (Austrálie) porazil Chris O’Connell (Austrálie) 6-4, 6-3, 3-6, 7-6 (7-5)

Aleksandar Vukic (Austrálie) vs [12] Alexander Zverev (Německo) 6-4, 6-4, 6-4

Thanasi Kokkinakis (Austrálie) vs [Q] Hsu U Hsu (TPE) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3

Jordan Thompson (Austrálie) porazil Boutique Van de Zandsholb (NED) 6-3 (turné)

[13] Alex De Minaur (Austrálie) def [Q] Timofei Skatov (Kaz) 6-2, 3-6, 6-1, 7-5

Kompletní skóre Center: Každý zápas US Open

živý blog

Sledujte akci na našem živém blogu níže! Pokud blog nevidíte, klikněte sem.