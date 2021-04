Příští ráno – Engadget

Dělají to všichni ostatní, takže je jen přirozené, že to dělají Zdá se, že Google připravuje čip určený pro provoz nadcházejících telefonů Pixel. Obsahuje podrobnosti o tom, jak by „Whitechapel“ mohl vypadat, když nové mobilní telefony Google začnou letos na podzim, ale jsem opravdu nadšený, že vidím, co je možné, když vývoj zařízení Android a vývoj softwaru úzce spolupracují.

Rostoucí závislost společnosti Apple na vyhrazených zařízeních má výhody v životnosti baterie a výkonu, a pokud jde o Android, doufá se, že bude přínosem nejen pro vlastní telefony Google, ale také pro telefony jiných výrobců. Spuštění Pixel 6 však bude trvat měsíce, takže na přečtení bude spousta času spekulovat.“Chcete tweetovat, že její pracovníci necikají do lahví.

A cena konkurentů Anker AirPods Pro klesla na 100 $.

Apple MacBook Pro M1 je zpět za svou historicky nízkou cenu Nová otočná show Echo Show 10 získala svého prvního soupeře od svého debutu v únoru a klesla na . Amazon snížil ceny také pro tablety Fire, včetně Fire HD 10, který .

Zde jsou nejlepší nabídky týdne, které ještě dnes můžete získat, a nezapomeňte je dodržovat Na Twitteru najdete další aktualizace.

Žádný aprílový vtip.

Microsoft Aaron Greenberg Oficiální Malé ledničky, pokud společnost zvítězila v soutěži o značku na Twitteru, a byl upřímný ve svých slovech. Greenberg Microsoft bude „pokračovat“ v plánech pro chladničky řady X. Neposkytl cenu, dostupnost ani náznak chladniček, ale lze předpokládat, že doma bude snáze vstřebatelné ve srovnání s lednicemi v plné velikosti které společnost Microsoft učinila, aby využila výhod internetových memů.

Recenze chytré obrazovky Google, která pronásleduje spánek.

Tento týden se Sherlyn a Devendra připojili k vedoucímu kanceláře UK Matt Smithovi, aby se ponořili hlouběji do naší recenze . Je inteligentní sledovač spánku obrazovky strašidelný nebo úžasný? Plus hodně Nakoukněte na .

Poslouchat A A A nebo .

Proč nehrajete Maria kdekoli chcete?

Vzali jsme standardní 2021 F-150 Platinum do středu pole . Relaxace v pohodlných a luxusních kajutách s naším notebookem byla snadná a také jsme se odvážili ven, abychom zjistili, kolik věcí bychom mohli připojit a použít v oblasti, která je častěji spojována s kravami a ovcemi ve srovnání s hráči a kuchaři.

Mezi další magnetické předměty patří stojan pro použití v tělocvičně a baterie s kapacitou 2 500 mAh.

Nyní, když mají iPhony magnety, co s nimi můžete dělat? U společnosti Belkin se zdá, že odpovědí jsou automatické držáky pro iPhone, díky nimž se telefon neustále dívá na váš obličej. Funkce sledování obličeje však funguje pouze s aplikací Belkin – stabilizátor nemůžete použít s Zoom nebo FaceTime a očekává, že vás bude sledovat také.

Pokud vás toto omezení neobtěžuje, mějte na paměti, že zařízení za 65 $ je také kompatibilní s oficiálními případy MagSafe a odkazy na sociální média.

Díky stále uzavřeným kinům vám projektor poskytne další nejlepší zážitek.

Spousta lidí se pokouší obnovit zážitek doma, ale aby se něco přiblížilo skutečnému zážitku z kina, televize nebude. Místo toho budete chtít pohlcující zážitek z temné komory projektoru s velkou obrazovkou.

Bez ohledu na to, jaký typ displeje chcete, je nyní možné získat 4K HDR model, který dokáže promítat obraz až do velikosti 150 palců za 1000 $. To je stejná cena jako slušný 65palcový televizor a získáte dva a půlkrát větší obraz. Budete šťastní, pokud zmírníte svá očekávání a víte, co můžete očekávat, což je místo, kde tato příručka vstupuje do hry.

