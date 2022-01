Český vývojář Nintendo Switch vyvíjí aplikaci pro zefektivnění snímků obrazovky a přenosu videa

Už vás nebaví trvale pořizovat snímky obrazovky a videa ze hry z vašeho Nintendo Switch do mobilu? K dispozici je nová aplikace z České republiky, která celý proces přenosu médií výrazně usnadňuje.

SwitchBuddy je neoficiální mobilní aplikace, která rychle exportuje snímky obrazovky a videa ze Switch do vašeho zařízení se systémem iOS nebo Android. Podle IGN, český vývojář Filip Němeček vyvinul procesor poté, co byl frustrovaný z toho, jak Nintendo naprogramovalo proces přenosu obrazu/videa, což považoval za „námaha“. tisková zpráva.

Před příchodem SwitchBuddy měli hráči Nintenda dvě možnosti exportu svých switchů. Dvojité naskenování QR kódu na přepínači je první a nejzřejmější možností, než přejdete na další kartu zobrazující snímek obrazovky nebo video. Další možností je přenést kartu microSD z kapesní konzole do počítače a vybrat snímky ze složky.

Po stažení aplikace možná budete muset naskenovat QR kód, abyste získali přístup ke snímkům obrazovky a videím, ale všechny snímky obrazovky a videa, které jste dosud uložili, se vám zobrazí ve fotoalbum Switch a můžete si vybrat, které obrázky chcete uložit pomocí jediného klepnout. . Nebo mohou být uloženy a sdíleny samostatně.

Verze aplikace pro iOS dává uživatelům možnost přenášet snímky obrazovky a videa přímo do fotoalb nebo na jejich účet iCloud. Verze pro Android vše ukládá do souborového systému zařízení. Bez ohledu na to, SwitchBuddy ušetří potíže s hledáním snímků obrazovky a videí, které chtějí hráči sdílet na sociálních sítích, na jiné kartě.