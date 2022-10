DAZN se připravuje na pokrytí ženské Ligy mistrů UEFA 2022-23

DAZN se chystá vydat zpravodajství o velmi očekávané sezóně 2022-23 ženské Ligy mistrů UEFA (UWCL). Pro druhý rok víceleté smlouvy bude všech 61 zápasů od zítřejšího začátku skupinové fáze až po květnové finále k dispozici živě na DAZN a zdarma globálně na kanálu DAZN UWCL YouTube.

„Po rekordní sledovanosti v loňském roce, včetně samotného finále, které vidělo 4,1 milionu živých zhlédnutí, se DAZN ještě více rozrostl jako globální domov ženského fotbalu a jsme připraveni zapojit více fanoušků a urychlit komerční růst tohoto sportu po celém světě. „Řekl Shai Segev. Generální ředitel DAZN Group, Nepřetržité zvyšování globálního pokrytí ženských sportů a sportů s cílem dosáhnout podobné šířky a hloubky jako muži je zásadní pro vytvoření trvalé změny. Jsme odhodláni této misi více než kdy jindy v tom, co má být další vzrušující sezónou pro UWCL po celém světě, spolu se vzrušujícím seznamem elitních ženských fotbalových práv, které jsme získali na klíčových trzích – včetně Liga F, FA WSL a Women’s FA Cup a MY. Liga a Frauen-Bundesliga, abychom jmenovali alespoň některé.“

Níže je letmý pohled na to, co čeká tuto sezónu UWCL pro fanoušky na kanálu DAZN a DAZN YouTube.

Tohle je elita

Ve své první sezóně globálního vysílání upozornila loni oceněná kampaň a filmová kolekce DAZN „We ALL Rise“ na první globální dostupnost soutěže a dlouhodobou vizi DAZN pro nezastavitelný pokračující dopad, který zvýší viditelnost. Mají v posunu ženské soutěže do nových výšin. „This Is Elite“ je nejnovějším vývojem kampaně, který se zaměřuje na talent a syrové dovednosti hráčů a klubů, díky nimž je UWCL elitní fotbalovou soutěží.

Vydaný krátký film oslavuje jak historický, tak fascinující vzestup ženského fotbalu, protože připravuje půdu pro akčnější fanoušky, které mohou v nadcházející sezóně očekávat. Uvnitř jsou vzrušující momenty od některých elitních hráčů, kteří dělají soutěž tak výjimečnou – tváří, které jsou stále více známými po celém světě – od vítězky Zlatého míče Alexie Butillasové přes Wendy Renardovou až po Adu Hegerbergovou.

Pětidílný speciální seriál „This Is Elite“, který bude v průběhu sezóny vycházet na kanálech DAZN a DAZN YouTube, se proto zaměří na největší hvězdy dnešní UWCL, protože odhalují to, co považují za své nejelitnější momenty, cíle. , spoluhráči i soupeři. Abychom to mohli začít, hrstka „elitních“ skupin již byla vypuštěna s různorodou skupinou hráčů – od Sama Kerra po Vivianne Miedema – s jejich neuvěřitelnými dovednostmi a největšími hrami.

Pundit od DAZN je zpět!

Největší vysílaný tým, který byl kdy sestavený, aby pokryl ženský fotbal pro jediný rozhlasový comeback, včetně desítek profesionálních komentátorů z celé Anglie, Francie, Španělska, Německa, Itálie, Švédska, Portugalska a nových hlasů z Albánie a České republiky.

Společně opět zajistí, že každý jednotlivý zápas sezóny bude k dispozici celosvětovému publiku až ve třech jazycích: 1. Jazyk domácího týmu 2. Jazyk hostujícího týmu a 3. Pokud již není pokryt, Angličtina. Bylo to poprvé v historii ženské Ligy mistrů UEFA v loňském roce a přispělo k milionové účasti v přímém přenosu každého zápasu z celého světa. Kromě toho bude letos zaručen lepší přístup do zákulisí – od doslovného přístupu kamery do více oblastí až po předzápasové backlog a bleskové rozhovory s trenéry a hráči plánovanými na každý zápas.

Mezi významná jména v týmu DAZN Women’s Football Critics patří hlavní angličtí komentátoři Pien Meulensteen (veteránská sportovní hlasatelka a profesionální profesionálka ženského fotbalu, která v současnosti spolupracuje s DAZN, BBC Sport, Sky Sports a Premier League Productions); Adam Summerton (dlouholetý fotbalový komentátor v současné době s DAZN, BT Sport, Prime Video a UEFA) a Vicki Sparks (první žena, která komentovala živě zápas mistrovství světa v britské televizi a letošní hlavní komentátorka Eura pro BBC Radio). V celé Evropě patří mezi největší hlasy ženského fotbalu ve vysílání DAZN Romain Baland ve Francii, Marcus Poland ve Švédsku a David Kalos v České republice.

Odhalte další kolo obsahu

Kromě živého vysílání a série kampaní „This Is Elite“ je DAZN opět odhodlána informovat fanoušky o všem, co se týká fotbalu, prostřednictvím neustálého přísunu sociálního obsahu, se zaměřením na vyvážení zobrazování elitních dovedností na hřiště spárované s velkými osobnostmi na hřišti. .

Nová řada obsahuje:

Klasická komunikace UWCL

V průběhu sezóny vydá DAZN na YouTube 20 krátkých filmů klasických momentů z minulých sezón UWCL, které komentovali stejní hráči, kteří jsou za tyto momenty zodpovědní. Série propaguje nový krátký widget na YouTube „Remix“ – prostřednictvím kterého budou moci fanoušci z celého světa po celou sezónu zachytit záběry z živých přenosů DAZN na UWCL a tvořit s nimi prostřednictvím „Remix“ s vlastní zábavou nebo jinými zábavnými vylepšeními. .

1 minuta mistra

S 10 epizodami plánovanými v celé skupinové fázi bude nová soutěžní série DAZN „1 Minute Master“ obsahovat hvězdné hráče z 10 různých klubů UWCL. V každé epizodě budou 4 spoluhráči soutěžit v konečném testu všeobecných znalostí a během 60 sekund správně zodpovědět co nejvíce otázek. Vítěz každé epizody bude korunován minutovým mistrem klubu.

V další nové obsahové sérii budou hvězdy UWCL odpovídat na „Velkou otázku“ – sérii velmi náhodných otázek, kde budou hráči ze stejného klubu ve dvojicích vybízeni k tomu, aby hluboce a filozoficky přemýšleli o nějakém poněkud hloupém, ale skutečně podnětném“ raději se ptáš?“

DAZN také vydá druhou řadu úspěšné série rozhovorů „The Match Up“. ‚The Match Up‘ vedená novým hostitelem Pienem Meulensteenem uvidí největší jména ze světa ženského fotbalu mluvit o všech věcech života na hřišti i mimo něj, protože dáváme fanouškům šanci poznat jejich nové oblíbené hráčky.

Veškerý obsah bude v plném rozsahu k dispozici na kanálu UWCL společnosti DAZN a také úryvky občerstvení na sociálních kanálech Twitter a Instagram společnosti DAZN.

Počínaje 19. říjnem

S UEFA Women’s League Champions League to všechno začíná zítra, kdy 16 nejlepších evropských soutěžících soutěží v honbě za slávou v turnaji – živě na DAZN a na YouTube. Kompletní tabulka je níže:

kolo 1

Středa 19. října

Curych – Juventus (17:45), Bayern – Rosengard (17:45)

Barcelona – Benfica (20:00), Lyon – Arsenal (20:00)

čtvrtek 20. října

Valencie – Real Madrid (17:45)

Paříž – Chelsea (20:00), Řím – Slavia Braha (20:00)

Den zápasu 2



Středa 26. října

Polten – Řím (17:45), Real Madrid – Paříž (17:45)

Slavia Braha – Wolfsburg (20:00), Chelsea vs. Vlasnia (20:00).

Čtvrtek 27. října

Juventus – Lyon (15:45), Rosengard – Barcelona (15:45)

Arsenal – Curych (20:00), Benfica – Bayern (20:00)

3. kolo

Středa 23. listopadu

Paříž – Vlasnia (17:45), Slavia Braha vs. St. Polten (17:45)

Řím – Wolfsburg (20:00), Chelsea – Real Madrid (20:00).

čtvrtek 24. listopadu

Curych – Lyon (17:45), Barcelona – Bayern (17:45)

Juventus – Arsenal (20:00), Benfica – Rosengard (20:00)

4. kolo

Středa 7. prosince

Rosengård vs Benifica (17:45), Lyon – Curych (17:45)

Arsenal – Juventus (20:00), Bayern – Barcelona (20:00)

čtvrtek 8. prosince

Wolfsburg – Řím (17:45), Vlasnia – Paříž (17:45)

Polten – Slavia Braha (20:00), Real Madrid – Chelsea (20:00)

5. kolo

Středa 15. prosince

Rosengard – Bayern (17:45), Juventus – Curych (17:45)

Benfica – Barcelona (20:00), Arsenal – Lyon (20:00)

čtvrtek 16. prosince

Vlasnia-Chelsea (17:45), Řím vs. St. Polten (17:45)

Wolfsburg – Slavia Praha (20:00), Paříž – Real Madrid (20:00)

6. kolo

Středa 21. prosince

Lyon – Juventus (17:45), Curych – Arsenal (17:45)

Barcelona – Rosengard (20:00), Bayern vs Benfica (20:00)

čtvrtek 22. prosince