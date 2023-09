MDB 5.24 | Newen

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Plně jsou podporovány jak fyzické disky, tak mediální soubory. S automatickým importem z databáze IMDB, exportem do CSV, textového nebo HTML souboru, náhledem obálky miniatur, sledováním půjček, pokročilými funkcemi vyhledávání a filtrování a vícejazyčným uživatelským rozhraním. EMDB nepotřebuje .NET framework ani žádné jiné externí knihovny, a proto je zcela přenosný. A co je nejlepší… je to ZDARMA!

MDB 5.24 changelog:







MediaInfo: Opraven problém, kdy bylo možné dvakrát detekovat zvukové streamy.

Uživatelské rozhraní: Seřaďte verze v rozevíracím seznamu.

Import TheMovieDb: Při aktualizaci obálky z TheMovieDb na položce IMdb je odkaz IMDb přepsán a vyhodnocen hodnotami TMDb.

Uživatelské rozhraní: Na obrazovce úprav mohly hvězdičky IMDb zobrazovat 10 žlutých hvězd, zatímco skutečné hodnocení bylo nižší.

Exportovat do CSV/textového souboru: Zobrazuje filmy patřící k názvu skupiny namísto názvu filmu.

Upravit více filmů: Přidána možnost zachovat opuštění tagů při přidávání nových.

Kontrola pevného disku: Vylepšená detekce přesouvaných souborů.

Dávková aktualizace: Web aktualizace neaktualizoval základní web pro televizní seriál.

Databáze: Přečíslujte položky databáze zkopírované z kolekcí.

Překlady: Aktualizovaná korejština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, finština, portugalština, němčina, čeština, francouzština a holandština.

stažení: MDB 5.24 | 6,0 MB (zdarma)

spojení: Domovská stránka EMDB

Získejte upozornění na všechny aktualizace našeho softwaru na Twitteru na adrese @NeowinSoftware