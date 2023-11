Ponurý a brutální český horor nyní na SCREAMBOXU!

Tragédie vede k tomu, že se znepokojivým způsobem propletou dvě dysfunkční rodiny Skříňka Výhradní živůtek, Právě probíhá streamování Na odporné platformě.

Bezútěšný a brutální český film se vrací k hororům, které překračují hranice Texaský masakr motorovou pilou A hory mají oči.

Kateřina a Robert ve filmu vychovávají malou dceru v luxusní moderní vile, ale jejich rodinný život lze jen stěží označit za harmonický. Naproti tomu Victor žije se svou matkou v polorozpadlém domě na odlehlé oblasti, ale jejich rodinné vztahy nejsou o nic zdravější – i když úplně jiným způsobem.

Jo, a pokud jste novým předplatitelem, nezapomeňte se podívat na minulé originály a exkluzivity SCREAMBOX Project Wolf Hunting, Spooky 2, The Barn Part II, The New Religion, Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Engelund Story, Transformation, Living with Chucky, Pennywise: The Story of IT, Family Dinner, Holy Shit!, Outer Waters, CreepyPasta , Kostka, Githika, vítej v pekle, A mnoho, mnoho dalších! přihlásit se nyní!

Začněte hned křičet s Skříňka Na iOS, Android, Prime Video, Roku, YouTube TV, Samsung, Comcast, Cox a scrimbox.com.