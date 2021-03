SunLive – Festival kultur v Tauranga

Všechny lahodné příchutě a příchutě zářivých barev a zvuků budou na letošním multikulturním festivalu v Tauranga.

Přinášení pocitu z celého světa do naší zahrady je potěšením pro mnoho lidí, kteří si zde vytvořili svůj domov a kteří rádi sdílejí svou kulturu, jídlo a hudbu.

Multikulturní festival pořádaný multikulturní Torangou se bude konat v sobotu 20. března od 10:00 do 17:00.

„Doufáme, že budeme pokračovat v dlouhé tradici oslav Dne etnické jednoty multikulturním festivalem,“ říká starosta multikulturního města Toranga Primela de Mello.

Slavná přehlídka národů v poledne je vrcholem festivalu, každý rok se jí účastní až 20 zemí. Každý, kdo se chce připojit ke skupině svého národa, může jít do zákulisí festivalu v 10 hodin a dát organizátorům vědět, ze které země pocházejí, takže vlajka je pro ně připravena, až začne show.

Multikulturní prezident Tauranga, Primilla Demelo. Foto: John Burin.

Stánky s občerstvením umístěné kolem zelené vesnice historické vesnice Tauranga budou prodávat potraviny z Dánska do Dillí a Thajska do Turecka a Řecka do Německa.

Lidé, kteří úzkostlivě čekají v řadách na ochutnání autentického jídla z těchto stánků s jídlem, jsou známým pohledem na festival. A nikdo nepřemýšlí o čekání, protože divadlo bude žít barevnými a vzrušujícími představeními těch, kteří rádi hrdě sdílejí svou identitu a nabízejí pohled na svou kulturu. Kuchařky celebrit Karina a Casey Bird také uvedou kuchařskou show ve 14 hodin.

Karina a Casey Bird. Foto: za předpokladu.

Letos jsme se rozhodli předvést tradiční indickou uměleckou formu, kterou představila profesionální tanečnice Hemvati Bhaumik, “říká Brimela.” Některé z tradičních tanečních forem známých jako Bharatnatayam a Kochibudi předvedou téma 21. století.

„Budou tam studenti z Mount Maunganui College a Tauranga Girls College, stejně jako žáci ze školy Gate Pa School a Korean School v Tauranga.“

Letošní festival se také může pochlubit „průzkumnými stany“, které představují tři kultury – českou a slovenskou kulturu, severní kmen a show o rozmanitosti indické kultury.

„Tyto stany budou mít interaktivní sezení, která zahrnují řemesla a zkoušení tradičního oděvu,“ říká Primela.

Pozvánka na umění na výstavu, která se na festivalu představí, si již našla cestu k učitelům a režisérům umění v místní základní škole Tauranga.

„Dychtivě očekáváme nadšené reakce škol. Oblast našich dětí bude svědkem kulturních aktivit, jako jsou origami, Raranga a rangoli.“

Kreslení obličeje a kroucení balónku přispěje k zábavě malých.

„Na festival byli také pozváni poskytovatelé služeb, aby informovali naše komunity o tom, kde mohou najít pomoc pro sebe a své rodinné příslušníky.“

Bezplatná autobusová doprava bude poskytována z parkoviště Durham St do Historic Village, přičemž načasování každé cesty bude zveřejněno na facebookové stránce akce Tauranga Multicultural.

„Je to všechno možné, protože Bay of Plenty je místem, které podporuje rozmanitost,“ říká Brimela. Městská rada Tauranga zahrnula tuto událost do portfolia Legacy Event a poskytla nám skvělé sponzorství. Díky štědrosti hlavních sponzorů Regionální rady Bay of Plenty, která poskytovala bezplatnou autobusovou dopravu od Uzabusu, Bay Trust, TECT, The Lion Foundation a Pub Charity, můžeme uspořádat akci tohoto rozsahu. Máme také vítanou a sponzorovanou podporu komunit ze strany Seeka a Tremains.

„Pojďte a ujistěte se, že pro malé děti toho bude ještě hodně, zatímco dospělí si užijí divadelní zábavu.“

