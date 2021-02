Jak to vypadá venku, když se společnost Walgreens připravuje na očkování veřejnosti vakcínami proti Covid-19

Poté americký prezident Donald Trump 2. října 2020 opustil Bílý dům ve zdravotnickém středisku Waltera Reeda poté, co mu byla diagnostikována Covid-19. Drew Angerer / Getty Images

Případ bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa s Covid-19 se v loňském roce stal velmi znepokojivým Mluvilo se o tom, že byl položen na ventilátorPodle toho, co Trump tehdy řekl jedné osobě, vyvolalo otázky, zda Bílý dům bagatelizuje závažnost své situace.

Nové podrobnosti o tom, co se stalo, když byl Trump v říjnu hospitalizován v Národním vojenském lékařském centru Waltera Reeda, byly poprvé hlášeny The New York Times ve čtvrtek. CNN Tehdy jsem se zmínil To, že Trump dostal další kyslík, s odvoláním na zdroj obeznámený s Trumpovým zacházením.

Podrobnosti volají po nové kontrole prohlášení Trumpova doktora Dr. Seana Connellyho, který loni odmítl přímo odpovídat na otázky reportérů ohledně toho, zda Trump používá kyslík, a opakovaně zdůrazňoval, že není „nyní“. Na otázku, zda to Trump někdy obdržel, Conley odpověděl: „Dnes ráno a dnes vůbec nic nepotřeboval.“ Na otázku, zda v rámci léčby dostal další kyslík, Conley odpověděl: „V tuto chvíli není,“ dodal: „Včera a dnes nebral kyslík.“

Zde je to, co potřebujete vědět také v pátek …

Otázka: Mám zde varianty koronaviru, mám dostat vakcínu?

A: Jistě, říká lékařská analytička CNN Dr. Lina Won. Účinnost vakcín proti novým variantám je třeba neustále studovat a je možné, že s výskytem více mutací a variant budeme potřebovat posilovací dávky nebo dokonce každoroční vakcínu, jako je vakcína proti chřipce, která se každoročně aktualizuje.

Ale prostě nevíme, kdy by se tyto posilovací injekce mohly objevit, řekl Dr. Wayne. „Může to trvat měsíce a posilovací injekce mohou vyžadovat, abyste nejprve dokončili sérii vakcín. Pokud máte příležitost vakcínu získat hned, měli byste tak učinit, abyste se chránili. Pamatujte, že vakcíny, které máme, jsou stále účinné proti variantám . “ Přečtěte si zde další informace od Dr. Wena.

Fanouškům byl zakázán vstup na Australian Open poté, co země zaznamenala 13 případů Covid-19: Australský stát Victoria zavře své brány na pět dní ve snaze omezit šíření nakažlivějšího koronaviru, což znamená Australian Open v Melbourne. Půjdete dál bez fanoušků Obvykle během několika nejrušnějších dnů.

Výstřel Pfizer spouští silnou imunitní odpověď na nové varianty: Studie zjistila, že se objevili lidé, kteří dostali dvě dávky vakcíny Pfizer Silné imunitní odpovědi na varianty Covid-19 Poprvé byl identifikován ve Velké Británii a Jižní Africe.

WhatsApp a kázání: Jak někteří Britové přitahují více černochů a dalších etnických menšin k očkování: Podle údajů z Otevřeno , Černoši v nejzranitelnější věkové skupině nad 80 let byli na konci ledna téměř stejně pravděpodobní, že budou očkováni jako jejich bílí protějšky, ačkoli černoši byli tímto virem neúměrně ovlivněni. Píše Christopher Johnson.

