Česká centrální banka opět snižuje základní úrokovou sazbu, aby pomohla ekonomice s nižší inflací

Praha (AFP) – Česká centrální banka ve středu snížila základní úrokovou sazbu Už potřetí v řadě Uprostřed nízké inflace a snaze pomoci ekonomice.

Snížením o půl procentního bodu se úroková sazba snížila na 5,75 %. Tento krok očekávala většina analytiků.

Banka začala snižovat výpůjční náklady o čtvrt procentního bodu 21. prosince, což je první snížení od 22. června 2022. Pokračovalo snížením o půl procentního bodu 8. února.

Inflace podle Českého statistického úřadu klesla v roce 2023 na 10,7 % z 15,1 % v roce 2022 a v únoru meziročně klesla na 2,0 %, což odpovídá cíli banky.

Česká ekonomika se za poslední tři měsíce roku 2023 ve srovnání s předchozím rokem propadla o 0,2 %.

Rozhodnutí české banky přichází v době, kdy velké centrální banky po celém světě diskutují o tom, kdy začít snižovat výpůjční náklady.

Rozhodnutí české banky přichází v době, kdy se centrální banky po celém světě včetně americké centrální banky snaží posoudit, zda tomu tak je. Toxická inflace Byli zkroceni do té míry, že by mohli začít snižovat úrokové sazby, čímž by bylo pro spotřebitele a podniky levnější půjčovat si, utrácet a investovat.

a Evropská centrální banka Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová ponechala 7. března klíčovou úrokovou sazbu na rekordních 4 % a navrhla, že dlouho očekávané snížení nákladů na půjčky bude pravděpodobně muset počkat do června.

Ve Spojených státech ekonomové obecně předpokládají, že první snížení úrokových sazeb nastane v roce 2019 Federální rezervní systém Přichází také v červnu.