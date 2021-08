Olympijská módní policie: Slavnostní zahájení znamená recenzi outfitu

V pátek se v Tokiu otevírají olympijské hry, za jejichž vlajkonoši pochodují světoví sportovci. A až to udělají, bude otevřena také Arašídová přehlídka toho, co nosí.

Olympijské vybavení je životně důležitým krmivem pro sociální média, počínaje hodinovou přehlídkou národů. Roční čekání kvůli pandemii dalo nadšencům více času na přemýšlení o tom, co se jim líbí nebo co nesnáší.

Dříve byly věci pro sportovce mnohem jednodušší, pokud jde o módu. Zpočátku pro to nebyla žádná show ani slavnostní zahájení. Sportovci nosili vše, co si vybrali, často chodili se svým sportovním vybavením.

“V počátcích to nebyl velký problém,” řekl David Walchinsky, člen výkonné rady a bývalý prezident Mezinárodní asociace olympijských historiků. “Lidé by přišli. Pokud by tým chtěl nosit uniformu podobnou tomu, co dělali.”