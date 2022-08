Recenze Květy lidského těla: Strašidelný příběh francouzské legie

Aby člověk ocenil „květiny lidského těla“, musí podlehnout pomalým a hypnotickým rytmům, které udává samotné moře. Oceán je neustálým zdrojem fascinace pro německou režisérku Helenu Wittmannovou, která debutovala filmem „Drift“ ve světě převážně bez dialogů na lodi, zatímco žena mapuje kurz přes Severní moře. Tentokrát žena ve světě bez konverzace na lodi mapuje kurz přes Středozemní moře, což je vizuální rozdíl, který mohou objevit pouze profesionální mořeplavci a milovníci Atlantiku. Bez ohledu na koncepční podobnosti se svým debutem je Flowers of Human Flesh kontemplativním klenotem podloženým snímky pořízenými samotnou Whitmanovou, díky čemuž film sám o sobě stojí za váš čas.

Ida (Angeliki Papoulia z „Psího zubu“) je řecká poutnice s více ženami doma na cestách než v jakémkoli pevném příbytku. Nese se s rozhodnou a lehce odpoutanou energií poháněnou velmi osobními impulsy a přichází sama ve dvou dlouhých sekvencích plavání v třpytivém moři. Whitman má tendenci natáčet Idu v pohybu, ať už od krouživých pohybů důrazného tahu nebo dlouhých procházek po křídovém pobřežním kopci až po soundtrack ječících cikád. Ztělesňuje ducha vyjádřeného v časopise čteném v noci: „Řekl, že ho malost světa moc netrápí a že ho jeho kulatost těší. Líbilo se mu, jak byl vyroben, protože jako takový, když odejdete z jednoho místa se nutně přibližujete k druhému, a když nemáte dům, kulatá země byla tou nejlepší zemí, jakou jste mohli mít.“

Ida s posádkou mužů z Portugalska, Brazílie, České republiky, Německa a Alžírska. Neexistuje žádná nabídka, která by vysvětlila, jak se tito spoluobčané světa dali dohromady, jsou prezentováni jako spoutaní společnou touhou jít stále vpřed, trávit čas v doprovodném tichu, někdy vyvolávat útržky konverzace, než každého jednotlivce vrátí do jeho samoty. Nádherná raná sekvence v taverně v Marseille, která zachycuje atmosféru přístavních měst, když tudy projíždějící lidé přicházejí, aby překlenuli propast mezi svými rozptýlenými aktivy. Ida sedí stranou a pozoruje, jak skupina jazyků bafá mezi blikajícími světly, milenci se líbají a zurčí moře. Teplo noci je velmi patrné ve zdravé záři tváří. Motivy, které se opakují napříč různými hadísy, jsou moře a francouzská cizinecká legie.

Jedna věc o Marseille: Kromě rozpadající se majestátnosti je její předměstí Auban domovem francouzské cizinecké legie. Dříve bylo toto velitelství v Sidi Bel Abbes, dokud alžírská nezávislost neodstranila okovy francouzského kolonialismu v roce 1962. Přitahují ji anekdotické úryvky, které slyšíte, scéna pochodující a zpívající legie, Ida a její posádka kreslící malou jachtu přes řeka. Středozemní moře do Sidi Bel Abbes. Taková je zápletka, tak jak je, ale tento malý narativní rámec je tu pro Whitmana, aby se od něj ponořil pryč, do živlů, pod moře.

Sekundární funkcí filmu je ochutnat mistrovské dílo Claire Denis z roku 1999 „Beau Travail“. Je to duch ve snovém stroji „Flowers of Human Flesh“, kterého jsem pocítil, jakmile zmínka o Francouzské cizinecké legii prostřednictvím úryvku z deníku přečetla nahlas za klidné marseillské noci: „Pamatuji si nudu, horko a prach. Někdo zemře a je pohřben v písku. Každý hledá blízkost a jiná těla. Je syrový a něžný.“ Tyto řádky evokují Dennisovy nesmazatelné představy legionářů trénujících pod neúprosným džibutským sluncem, jejich polonahé torzo se leskne potem pod pohledem seržanta Gallupa, který je posedlý nejnovějšími rekruty. Denis Lavant, alias seržant Gallop, se ve filmu „Human Flowers of Flesh“ objevuje ve vyvrcholení podobném fata morgáně, čímž upevňuje spojení filmu s „Beau Travail“ přidáním koda surrealismu.

Tento realismus se formuje od chvíle, kdy Ida a její tým opustí Marseille. Dlouhé klipy a intuitivní střih vytvářejí atmosféru halucinogennější než celovečerní film. K maličkosti: Člen posádky leží v posteli za zvuků vrzání a třesu lodi. Vyřezané do mikroskopických obrazů trojúhelníkových mořských tvorů, jako by to byl vysněný sen. Konverzace jsou chabé, protože vizuální jazyk se zakořenil způsobem, který je někdy nejednoznačný až omyl. „Květiny lidského těla“ jsou stále exotičtější, až se člověk doslova ztratí v moři. Tento frustrující stav není bez potěšení a útěchy. Otázka, k čemu název odkazuje, poskytuje poetický zdroj pro intriku. Whitmanova kamera se často ponoří pod hladinu, aby se zaměřila na podmořské květinové formy života, a v jednom okamžiku jednoduše nechá modrou barvu naplnit snímek po dobu 10 sekund, dokud kamera nezachytí bubliny vycházející z mořského dna. Whitmanovou, stejně jako její hlavní hrdinku Idu, pohánějí zvrácené pudy, které se objevují jen občas.

Známka: B+

Film „Flowers of the Human Flesh“ měl premiéru na filmovém festivalu v Locarnu v roce 2022. V současné době usiluje o distribuci ve Spojených státech.

