23 let stará klasická pirátská série byla oživena jako volně hratelné RPG s otevřeným světem inspirované nejlepší pirátskou hrou všech dob a na Steamu získává nadšené recenze.

Takže je tu téměř nová hra Sea Dogs, ale tu mám jako první mnoho Od kontextu ke sdílení. Pokud se nechcete ponořit do dlouhé a nepřehledné historie klasické pirátské série, stačí rolovat dolů, dokud se nedostanete k obrazu některých pirátů přímo před lodí, a to vás přenese přímo k věci.

23letý řetězec Sea Dogs má neuvěřitelně složitou historii. První hra s názvem Mořští psi (v ruštině Corsairs) byla produkována zaniklým ruským vývojářem Akella a vydána v roce 2003, přičemž Bethesda získala vydavatelská práva v Severní Americe. RPG je široce považováno za první 3D hackerskou hru a je silně inspirováno hrou Sid Meier's Pirates!, často označovanou za nejlepší hackerskou videohru všech dob.

Pokračování Akelly a Bethesdy se původně jmenovalo Sea Dogs 2, ale na poslední chvíli bylo změněno na Piráti z Karibiku, když Disney zaplatilo za odeslání jako spojení s filmem z roku 2003 s Johnnym Deppem a Orlandem Bloomem v hlavních rolích. I když to bylo tak umístěno, nemělo to nic společného s filmem kromě jedné lodi jménem Černá perla a celé věci s piráty. Zvláštní je také to, že nesleduje ani děj první hry Sea Dogs; Bylo to tak trochu jeho vlastní věc.

Pak tu byl Age of Pirates: Caribbean Tales z roku 2006, vyvinutý Akellou a vydaný 1C a Playlogic, první ze série, který přijal titul Age of Pirates, protože Bethesda stále vlastnila práva na Sea Dogs. To dalo vzniknout dalšímu pokračování, Age of Pirates 2: City of Abandoned Ships z roku 2009 od Akella a Playlogic. To vysvětluje, proč je série označována třemi různými názvy: Mořští psi, Korzáři a Věk pirátů.

Po neúspěchu Age of Pirates a Age of Pirates 2, Akella se proměnila ve skupinu designérů Sea Dogs/Age of Pirates Na fóru fanoušků jim byla udělena práva na vývoj neoficiálního přídavku k Age of Pirates 2, ale Akella se rozhodla jej komerčně vydat jako oficiální pokračování, nevysvětlitelně pojmenované Sea Dogs: To Each His Own, v roce 2012.

(Obrazový kredit: Black Mark Studio)

Pohled. No, plujte vpřed k dnešku; Akella už tu není a studio BlackMark, které vyvinulo Sea Dogs: To Each His Own, má novou hru nazvanou Caribbean Legend: Sandbox, která je „založená na Sea Dogs“ a „inspirovaná Piráti Sida Meiera!“ Zdá se, že v to mohou doufat ti nejoddanější příležitostní fanoušci, dokonce i sportovní grafika, která je sice krásná, ale vypadá, jako by přišla přímo z roku 2013.

Karibská legenda: Sandbox Je to bezplatná verze jiné hry, právě nazvané Karibská legenda, startuje ve čtvrtek. Podle BlackMarka je Sandbox stejná hra, ale chybí jí spousta věcí, z nichž nejdůležitější jsou „příběhový režim s jedinečnými událostmi, pirátskou a důstojnickou kariérou, budováním kolonií, romantikou a stovkami hodin dobrodružství“.

Zahrnuje to velký karibský otevřený svět z roku 1654 n. l. a plný rušných měst a starověké architektury, stejně jako stovky úkolů včetně lodních prací, lovu odměn, obchodních smluv a dalších, z nichž každý má několik výsledků v závislosti na vašem akce. Nechybí ani námořní a pozemní bitvy, od malých střetnutí s násilníky v džungli až po rozsáhlá obléhání, kde velíte flotile válečných lodí. Nakonec BlackMark říká, že od režimu Free Play můžete očekávat přibližně 10 až 20 hodin hraní, zatímco plná hra by vás měla zabavit na „asi 200 hodin“.

Situace v Sandboxu je však „velmi pozitivní“. Recenze na Steamu Domnívám se, že dlouhé čekání na pokračování, nemluvě o tvrdé práci, kterou jsem vložil do převyprávění složité historie série, stálo za to. Ačkoli mnoho recenzentů zaznamenalo strmou křivku učení a některé archaické ovládací prvky, zdá se, že toto je vše, na co fanoušci čekali – bradavice a tak.

Ahoj, kámo! Ověřte Probíhá revize lebky a kostí Pojďme se podívat, co si myslíte o nové pirátské hře Ubisoftu.