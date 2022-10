15 Nezapomeňte na videohru skákání děsí

Zde diskutované produkty byly nezávisle vybrány našimi redaktory. GameSpot může získat podíl na výnosech, pokud si koupíte cokoli z našich stránek.



Fanoušci hororu se mohou posmívat použití skokových lektvarů ve videohrách, ale nelze popřít, že propracovaná injekce náhlé hrůzy je úžasně účinná při zničení dokonale dobrých kalhot. Zatímco některé tituly hrají dlouhou hru s vlastními hororovými prvky, jiné zážitky vás přímo pohltí do momentu určeného k napětí. Níže jsme shrnuli některé z nejlepších hororových videoher.

Na některých těchto děsivých hrách je skvělé, že se objevily v obrovském množství her, včetně titulů, které ve skutečnosti hororovými hrami nejsou. Děsí vás skoky, když to opravdu nečekáte? Mohlo to být víc křičet. V žádném případě není náš seznam 15 děsivých skoků vyčerpávající, některé z nich vás možná nezastraší. To je další skvělá věc na lekcích ze skoku. Mají tendenci působit na každého člověka jinak, zejména v interaktivním médiu, jako jsou videohry.

