Mohutná sluneční bouře vytváří na dalekém jihu oslnivé polární záře

Cape Canaveral, Florida (AP) – Intenzivní sluneční bouře způsobila, že polární záři svítí na obloze na jihu jasněji než obvykle.

Exploze přehřátého materiálu ze Slunce koncem minulého týdne vychrlila hořící plyny známé jako plazma směrem k Zemi rychlostí téměř 3 miliony kilometrů za hodinu, uvedl v pondělí Národní úřad pro oceán a atmosféru.

Země pocítila nápor bouře v neděli, podle NOAA, když meteorologové varovali provozovatele elektráren a kosmických lodí před možným narušením.

Polární záře byly hlášeny v některých částech Evropy a Asie. Ve Spojených státech nebeské chartery zachytily scény z Wisconsinu, státu Washington, Colorada, Kalifornie, Nového Mexika a dokonce i Arizony – většinou spíše načervenalou záři než obvyklý nazelenalý záblesk.

„Nechci žádné projekce těchto zelených závěsů pohybujících se tam a zpět“ tak daleko na jih, řekl Bill Murtagh, programový koordinátor v NOAA Space Weather Prediction Center v Boulderu v Coloradu.

I když se podmínky uvolnily, polární záře může být stále viditelná až v jižní Dakotě a Iowě pozdě v pondělí a brzy v úterý, pokud je obloha tmavá.

Dál na severu byla show podle Murtagha lepší, protože energetické částice interagují s atmosférou blíže k Zemi. Dál na jih přerušuje zakřivení Země ty nejoslnivější scény, protože částice interagují výše v atmosféře.

Murtagh řekl, že světelné znečištění v Boulderu mu bránilo vidět polární záři v neděli večer. Ale s rostoucím slunečním cyklem může být více příležitostí.

„Zůstaňte naladěni na další,“ řekl.

Podle NOAA to byla třetí intenzivní geomagnetická bouře od začátku současného 11letého slunečního cyklu v roce 2019. Agentura očekává, že cyklus vyvrcholí v roce 2024.

Jižní světla, řekl Murtagh, by měla poskytovat stejně dobré výkony pro ty tam dole.

