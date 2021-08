Djokovičova skutečná slam show US Open začíná proti play -off | Sportovní

Pondělní hlavní los začíná Diváci povoleni na plný výkon Rok poté, co byli všichni fanoušci kvůli koronavirové pandemii zakázáni.

Semeno č. 1 Djokovič je prvním mužem, který zamířil do Flushing Meadows poté, co vyhrál své první tři hlavní tituly v sezóně od doby, kdy Rod Laver vyhrál 4: 4 na Grand Slamu 1969. To byl druhý skutečný grandslamový titul tohoto druhu po roce 1962 ; Don Budge v roce 1938 je jediným dalším mužem, který vyhrál všechny čtyři velké společnosti v jednom roce. Steffi Graf v roce 1988 byla poslední ženou, která tak učinila.