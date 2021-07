Varianta Delta COVID-19 zjištěna v klastru Provincetown, potvrzuje Massachusetts DPH

Ministerstvo veřejného zdraví uvedlo, že genomové sekvenování primárních vzorků spojených s nedávným klastrem COVID-19 v Provincetown v Massachusetts bylo pozitivně testováno na variantu delta. Ministerstvo veřejného zdraví uvedlo, že je známo, že delta varianta je přenosnější než původní virus COVID-19. „Jedinci infikovaní delta variantou mají tendenci mít více respiračních virů než jiné varianty a postižení jedinci mohou virus přenášet delší dobu.“ Po prázdninách 4. července si obyvatelé Provincetown a zdravotníci uvědomili vypuknutí, které zahrnovalo několik pokročilých případů, uvedlo ministerstvo veřejného zdraví. Toto číslo se v létě zvýší na 60 000 a nejméně 256 potvrzených případů COVID-19 bylo spojeno s prázdninovým klastrem ze 4. července v Provincetown a ministerstvo veřejného zdraví ve čtvrtek uvedlo, že 190 případů byly obyvatelé Massachusetts, se 109 pacientů. Bydlí v kraji Barnstable. “Zbytek jedinců, kteří měli pozitivní test na přítomnost viru, pobývá v jiných státech nebo jurisdikcích mimo Massachusetts,” uvedlo ministerstvo veřejného zdraví ve sdělení sdíleném manažerem městečka Provincetown Alexem Morseem. Dříve ministerstvo veřejného zdraví hlásilo 132 případů COVID-19 spojených s klastrem Provincetown. Morse uvedl, že test byl nejlepším nástrojem města k identifikaci každého, kdo by mohl být vystaven koronaviru. „Reakce veřejnosti na testování COVID-19 byla silná, od 1. července bylo v Provincetownu provedeno více než 3 000 testů, uvedla v úterý bostonská komise pro veřejné zdraví nejméně 35 případů COVID-19 u obyvatel Bostonu,“ Řekl Morse. Městská zdravotní komise vydala v úterý nové pokyny pro všechny obyvatele Bostonu, kteří dosud cestovali do Provincetownu v červenci, a až do odvolání městská zdravotní komise řekne každému, kdo Provincetown od 1. července navštívil, aby se podrobil alespoň testu na COVID-19. pět dní po návratu, bez ohledu na stav očkování nebo příznaky, a úředníci z Bostonu také žádají návštěvníky, aby se izolovali a vyhýbali se skupinám nebo shromážděním po dobu nejméně pěti dnů a dokud nedostanou test COVID 19 negativní, bez ohledu na stav očkování Poradce pro veřejné zdraví v Provincetown vyzývá všechny, aby se nechali očkovat, izolovat a nechat se otestovat, pokud se u nich projeví příznaky. Místa také vyzývají k prosazení ověření očkování a navrhují, aby všichni nosili masky uvnitř, pokud to nelze dosáhnout Společenský odstup.

Ministerstvo veřejného zdraví uvedlo, že genomové sekvenování primárních vzorků spojených s nedávným klastrem COVID-19 v Provincetown v Massachusetts bylo pozitivně testováno na variantu delta. Ministerstvo veřejného zdraví uvedlo, že je známo, že delta varianta je přenosnější než původní virus COVID-19. „Jedinci infikovaní delta variantou mají tendenci mít více respiračních virů než jiné varianty a postižení jedinci mohou virus přenášet po delší dobu," uvedlo ministerstvo veřejného zdraví. Provincetown a zdravotníci uvědomili si ohnisko, který zahrnoval několik problémů, po prázdninách 4. července. Město na cípu Cape Cod má celoročně populaci asi 3 000 lidí. Toto číslo se v létě zvětší na 60 000. Nejméně 256 potvrzených případů COVID-19 bylo spojeno s prázdninovým klastrem 4. července v Provincetownu. Ministerstvo veřejného zdraví ve čtvrtek uvedlo, že 190 případů bylo obyvateli Massachusetts, přičemž 109 pacientů mělo bydliště v kraji Barnstable. „Zbytek osob, které mají pozitivní test na přítomnost viru, pobývá v jiných státech nebo jurisdikcích mimo Massachusetts," uvedlo ministerstvo veřejného zdraví ve svém prohlášení, které sdílel manažer města Provincetown Alex Morse. Dříve ministerstvo veřejného zdraví hlásilo 132 pozitivních případů COVID-19 spojených s klastrem Provincetown. Morse uvedl, že test je nejlepším nástrojem města k identifikaci každého, kdo mohl být vystaven koronaviru. "Odezva veřejnosti na testování COVID-19 byla silná a od 1. července bylo v Provincetownu provedeno více než 3 000 testů," uvedl Morse. Nejméně 35 případů COVID-19 u obyvatel Bostonu bylo vráceno do klastru v Provincetownu, uvedla v úterý bostonská komise pro veřejné zdraví s tím, že drtivá většina pacientů byla plně očkována. Městská zdravotní komise vydala v úterý nové pokyny pro všechny obyvatele Bostonu, kteří dosud cestovali do Provincetownu během července a do odvolání. Městská zdravotní komise říká každému, kdo je v Provincetownu od 1. července, aby se nechal testovat na COVID-19 nejméně pět dní po návratu, bez ohledu na stav očkování nebo příznaky. Pracovníci bostonského zdravotnictví také žádají návštěvníky, aby se izolovali a vyhýbali se skupinám nebo shromážděním po dobu nejméně pěti dnů, dokud nedostanou negativní test COVID-19, bez ohledu na stav očkování. Poradce pro veřejné zdraví v Provincetownu vyzývá všechny, aby byli očkováni, izolováni a testováni, pokud se u nich objeví příznaky. Místa také naléhají na prosazování kontrol očkování a navrhují, aby každý nosil masky uvnitř, pokud nelze dosáhnout sociálního distancování.