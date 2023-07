1997 Pontiac Grand Prix: Širší je lepší

Existuje mnoho Pontiaců, které opravdu míjejí cíl, zejména v 90. a 2000. letech. On si pamatuje Pontiac Montana z roku 2005? Pontiac G3 z roku 2003? Pontiac Aztec? Zároveň však každou chvíli Pontiac vyjel z parku jedním ze svých aut. A to nemluvíme jen o G8. 1997 Pontiac Grand Prix byla mnohem lepší, než byste očekávali od General Motors v 90. letech.

Pokud jste příliš mladí na to, abyste si pamatovali Grand Prix 97, neposlouchejte mě. Poslouchejte oblíbeného otce auta Johna Davise. V roce 1996 dostal šanci řídit přepracovanou Grand Prix. Víte, kdo nám dal všechny ty reklamy „širší je lepší“? Ve skutečnosti si myslím, že pokud jste příliš mladí na to, abyste si pamatovali auto, pravděpodobně si nepamatujete ani reklamy.

Základní model V6 může mít pouze 160 koní a 185 lb-ft točivého momentu, ale nebojte se. Můžete získat výkonnější motory, které lépe odpovídají sportovnímu designu Grand Prix. Upgradujte na Grand Prix GT a výkon se zvýší na 195 koní a točivý moment 220 lb-ft. A pak tu byla nejlepší Grand Prix GTP ve své třídě, která měla přeplňovaný V6 s výkonem 240 koní a točivým momentem 280 lb-ft. Toyota Camry se tomu rozhodně nevyrovnala.

A Camry se nemohla rovnat ovladatelnosti Grand Prix GTP, která měla sportovnější podvozek a jak řekl John Davis, „kupé a sedan GTP poskytují skutečné vzrušení z jízdy, které Pontiac znovu a znovu sliboval, ale ne vždy dodat.“ Ve skutečnosti Grand Prix GTP bije. Na Ford Taurus SHO in Srovnávací test MotorTrend v roce ’96. Není divu, že Davis řekl: „Design a výkon Grand Prix ho tlačí na vrchol [of the midsize segment]. „