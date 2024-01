Kanada naštvaná, vytlačená Češkou na World Juniors: Co se pokazilo ve 3-peat questu

GOTHENBURG, Švédsko – Než vstoupili do smíšené zóny, Maverick Lamoureux a Jake Furlong se objali, aby si utřeli slzy z očí. Nedaleko stál Matt Poitras s červenými tvářemi, když ho spoluhráči míjeli a vyměňovali si slova.

Bylo to vidět v tunelu pod Frulundborgem, chvíli poté, co Jakub Stankl skóroval a zbývalo 11 sekund, aby Kanada vyhrála 3:2 nad Českem ve čtvrtfinále na mistrovství světa juniorů v roce 2024.

Vítězná střela se odrazila od nohy obránce Olivera Ponga, poté kolem tyče a brankáře Mathise Rousseaua. Utkání bylo poznamenáno nevýraznou kanadskou sérií vpřed a neschopností dostat branku, kterou potřebovali – nejprve prohra 2:0 se Švédskem, která připravila zápas vyřazovací části s Českem, pak byli tlačeni, remizovali a kontrolovali, neschopni dosáhnout toho, co chtěli. Češi se konečně dočkali.

Všechno to začalo před začátkem turnaje, kdy tým Kanady – již bez pěti hráčů z NHL – prohrál kvůli zranění obránce Tannera Molendyka a jedničky Tristana Luna kvůli infekci. Následovalo vyloučení Matta Savoye, pozdní výpady pro obránce Joriana Donovana a Ty Nelsona a Jaegera Firkuse.

Nakonec byla Kanada – při hledání trojrašeliny – ohromena. Jejich turnaj skončil poprvé od roku 2019 ve čtvrtfinále v podání týmu, který před rokem porazil ve hře o zlato.

Když to skončilo, Savoy, stále ještě ne stoprocentně, se vypořádal se zraněním dolní části těla, které se dalo nazvat jedině „srdcervoucím“. V místnosti po hře mohli sdílet jen to, jak vděční jsou za to, že jsou spolu, což pro mnohé z nich začalo na olympiádě mládeže v roce 2020.

„Nikdy nechcete takhle prohrát,“ řekl Savoy, jeden z náhradních kapitánů týmu.

Lamoureux, který byl jmenován jedním ze tří nejlepších kanadských hráčů turnaje, tomu nemohl uvěřit.

„Vždycky jsem byla zvyklá na svůj úsměv a dnes ho nemám,“ řekla. „Nezačali jsme dobře. První třetina. Pak jsme zbytek zápasu hráli dobře. A pak s– odskok, šťastný odraz pro ně. Stalo se to, dotkl se hokejky, dotkl se podložky a odešel od tyče.“ Stává se to v hokeji, zvláště v tomto zápase.

„Něco takového se stane vždycky, dnes se nám to stalo.

Hlavní trenér týmu Kanady Alan Letang řekl, že to byly dva z nejlepších zápasů, které Kanada odehrála v posledních dvou sezónách.

„Je to zklamání, protože si nemyslím, že jsme se dostali do naší hry dostatečně rychle, dost často,“ řekl o pomalém začátku, kvůli kterému Kanada brzy zaostala 2:0.

Přesto byl na svůj tým hrdý.

„Od (táboru) Oakville jsem si myslel, že naši kluci zvládají odolnost dobře celý tento turnaj,“ řekl. „Byl jsem hrdý na to, jak se odrazili. Byli tam kluci, kteří se probojovávali boulemi a modřinami, únavou a frustrací. Celkově jsem si myslel, že je to vyspělá skupina. Dnes večer nám neušel ani píď… Hrajete hru dostatečně dlouho a jsou chvíle, kdy jste na špatné straně.

Nedaleko se všichni Češi usmívali poté, co poprvé porazili Kanadu v medailovém kole na mistrovství světa juniorů.

Stankle, hrdina, řekl, že to ani nedokáže popsat.

„Je to úžasný pocit,“ řekl. „Říkám vám, že se hodně křičí (v šatně). Je to neuvěřitelné. „

Co je špatného na Kanadě?

Prohru Kanady lze shrnout tak, že prohraná brankářská bitva. Prospekt Arizony Michael Hrabal byl vynikající. Udělal 28 zákroků a udělal několik tvrdých zastávek, zatímco Kanada tlačila v průběhu druhé poloviny hry, protože 6 stop-6, atletický síťový hráč se stal příliš nezvládnutelným. Rousseau měl několik dobrých momentů, včetně pokutového střílení v prvním, ale měkký druhý gól Kanaďany potopil.

Kanada se také potýkala s nedostatkem hloubky. Macklin Celebrini měl skvělý turnaj, ale celkově se jejich šest nejlepších uvedených útočníků neobjevilo a nezasáhlo do těžkých her na tomto turnaji. Kanada také musela hodně jet se svou nejlepší dvojicí Denton Matychuk a Lamoureux, která nedokázala získat spolehlivé minuty z několika modrých linerů. – Corey Bronman, hlavní spisovatel NHL

(Foto: Adam Ihse /AFP přes Getty Images)