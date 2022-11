NASA odkládá misi Venuše kvůli problémům v Jet Propulsion Laboratory

Umělecké zobrazení mise Veritas Venus. obrázek : NASA/JPL

Laboratoř Jet Propulsion Laboratory NASA má problémy s rozpočtem, personálem a špatnou komunikací, což nutí vesmírnou agenturu odložit očekávanou misi k Venuši.

Během výroční schůze Skupina pro analýzu průzkumu Venuše V pondělí Lori Glazeová, ředitelka Divize planetárních věd NASA, označila zpoždění mise za „nejbolestnější věc, kterou jsem pravděpodobně musel udělat v celém svém životě“. Gillies však řekl, že ve snaze čelit výzvám, na které upozornila nezávislá kontrolní komise, „neexistovaly žádné dobré možnosti“.

NASA nedávno odběratel Výsledky nezávislé kontrolní komise vytvořené společně O osudu mise Psyché bylo rozhodnuto. Mise zmeškala počáteční startovací okno v srpnu 2022 kvůli zpožděním ve vývoji, ale nyní se zaměřuje na datum startu v říjnu 2023, aby studovala asteroid bohatý na kovy. Zpráva revizní komise však odhalila problémy, které přesahovaly problémy, které k nim vedly zpoždění dechu.

Ukázka mise Psyche, jejíž start je naplánován na rok 2023. Vyjasnění : NASA

Nezávislá kontrolní komise poznamenala, že ve společnosti Psyche nepracuje dostatek zaměstnanců, aby mohla být dokončena včas, stejně jako problémy s připojením a zaměstnanci pracující na dálku kvůli pandemii covid-19. Představenstvo také zaznamenalo bezprecedentní pracovní vytížení a nerovnováhu mezi pracovní zátěží a zdroji dostupnými v JPL.

As a result of these issues, NASA decided to delay the launch of its VERITAS (Emisivita Venuše, Radio Science, InSAR, Topografie, Spektroskopie) po dobu nejméně tří let. „Je to hořká a hořká rána zejména pro Team Veritas a komunitu Venuše v širším měřítku,“ řekl planetární vědec Paul Byrne Gizmodovi v e-mailu. „Jsem velmi frustrovaný.“

VERITAS měl původně odstartovat v roce 2027 na misi s cílem zmapovat povrch Venuše a studovat její atmosféru. Jeho odložení do roku 2031 má umožnit zaměstnancům Veritas přispívat k misím, které jsou v plném proudu v jeho rozvoji, a uvolnit další zdroje pro misi Psyche.

Gleese také citoval dopad COVID-19 a pokračující inflační krizi a uvedl, že NASA v posledních dvou letech neobdržela žádné další finanční prostředky na vyrovnání finančního dopadu. „Chtěl jsem jen poznamenat, že v tuto chvíli máme nižší rozpočet, než jsme očekávali,“ řekl Gilles.

Dodala: „Takže každý projekt, který se připravuje na zahájení stavby hardwaru, říká, že potřebujeme dostat peníze do našich rozpočtů na daný rok. Potřebujeme je hned, abychom mohli pokračovat a zahájit tyto brzké nákupy. A tak se snažíme vyjít vstříc to také.“

Členové vědecké komunity na Venuši byli tímto rozhodnutím frustrováni, zejména s ohledem na to, jak dlouho museli čekat na misi NASA k pokroku ve vědě o Venuši. Poslední mise NASA k Venuši, Magellan, dosáhla planety v roce 1989 a vědecké operace byly ukončeny v roce 1994. Od té doby NASA nevyslala specializovanou misi Venuše. Ale k velké radosti vědců, kteří studují Venuši, NASA zelená pro dvě mise z Venušea VERITAS a DAVINCI v červnu loňského roku. DAVINCI je stále na dobré cestě ke spuštění v roce 2029, ale Veritas takové štěstí neměl.

„Tříleté zpoždění není ve frekvenčním grafu NASA pro mise Venuše moc, ale data, která vrátí VERITAS, jsou velmi potřebná – takže muset čekat déle, zejména bez zavinění týmu VERITAS – se zdá být velmi nespravedlivé.“ řekl Byrne.

Členové týmu VERITAS, kteří se setkání zúčastnili, vyjádřili svou frustraci z toho, že musí převzít hlavní nápor problémů s rozpočtem a pracovní silou, když nepřekročí rozpočet nebo nemají problémy se zaměstnanci. „Chápu, že nejste odpovědní za věci, které mají být vyhodnoceny, je to mimo vaši kontrolu,“ řekl Gilles, když oslovil člena týmu Veritas. „Můžu se vám a vašemu týmu zavázat tím, že budu transparentní a budu s vámi spolupracovat.“

Vědecký tým ve VERITAS bude přeřazen na jiné mise, než bude později pokračovat v práci na misi k Venuši. „Během odstávky poskytneme určitou úroveň podpory vědeckému týmu, aby se mohl nadále scházet, mluvit a přemýšlet o Jak se posuneme vpřed v časovém rámci roku 2024,“ řekl Gleese.

Bude také zhodnocen pokrok JPL při řešení problémů zmíněných ve zprávě, stejně jako pokrok ve dvou nadcházejících misích, NASA Europa Clipper a NISAR, jejichž start je naplánován na rok 2024.“ Jejich start, finanční důsledky by byly „Zašel bych tak daleko, že bych řekl, že téměř katastrofální,“ řekl Glaese.

Mise Psyche byla navržena tak, aby odhalila původ asteroidu o šířce 140 mil (226 kilometrů), ale její zpoždění již odhalilo více, než NASA očekávala. „Slyšel jsem, že v JPL jsou vážné personální problémy, ale to je pravda na mnoha místech kvůli pandemii COVID-19 a dalším problémům,“ řekl Byrne. „Ale netušil jsem, jak špatné věci jsou.“

