Pátek FTB: Check Global Series ban a Drake Patterson, mimo jiné

Šťastný pátek! Začneme několika rekapitulačními citáty z prvního tréninkového dne s řádky. Adam Gaudette byl středem zájmu poté, co se připojil k Tavaresovi a Marnerovi, Keefe potvrzuje, že existuje skutečný záměr ho tam vyzkoušet. Briggs o tom bude mít brzy více.

Sheldon Keefe: „Potřebujeme, aby přišli nějací kluci a přišli, ne jako Punting. Díváme se na Adama Gaudeta jako na kandidáta, aby to udělal.“ O Murrayovi: „Pokud jde o první den kempu pro zkušeného brankáře, je opravdu vytočený a soustředěný.“ Dále https://t.co/PYxXyNctXc — Maple Leafs Hotstove (@LeafsNews) 22. září 2022

Můžeme dostat Jacka Mujina, což mnozí z vás vyvedli z míry. Vím, že celé léto jsou lidé stále více přesvědčeni. Jeho současné zranění nesouvisí s jeho minulými problémy a vzhledem k tomu, že se jedná o tréninkový kemp, není nyní důvod riskovat. Vraťme se tedy pevně zpět do reality, děkujeme.

Leafs se téměř jistě chystají podepsat Zacha Aston-Reese, jen si musí počkat, až se to podaří. Teoreticky to přijde v den 2 sezóny poté, co Engwall přejde na IR. Engwall to bude mít těžké, protože si myslím, že ZAR je lepší hráč, protože ZAR bere svou práci.

Keefe o Zachu Aston-Reese: „Myslím, že je to někdo, o koho jsme měli zájem ve volném zastoupení a pak došly peníze. Ale pro nás je dobře, že tady stále soutěží.“ — David Alder (@Alder) 22. září 2022

Zach Aston-Reese říká, že o něj má zájem o PTO několik týmů, ale říká #Listy Dalo mu to větší šanci. — David Alder (@Alder) 22. září 2022

Některé verze těchto dvou párů čar jsou seznamy pro sobotní dvojité znamení.

Listy Pruhy Skupina 1 22. září Strnad-Mathews-Jarnkrog

Robertson-Gerfoot-of-Cubell

Aston-Rees-Kamp-Anderson

Clifford-Minten-Simmons

Šáh-Kokolev Opravdu hrdý

Ben-mead

Kokkonen-Villeneuve

Hoffenmeyer-Miller Samsonov

Calgren — David Alder (@Alder) 22. září 2022

Leaves Stripes Group 2 22./22. září Gaudette-Tavares-Marner

Malkin-Holberg-Nylander

McMann/Blandisi-SDA-Abruzzese

Slaggert/Douglas-Ellis-Steves Giordano-Hole

Dahlstrom-Kraal

Rifai-Hollowell

Pietronero-Hellickson Murray

Ferguson — David Alder (@Alder) 22. září 2022

V „dalších zprávách“ se Axel Rindell potýká s menším zraněním po krátkém náhodném zápase.

D Axel Rindell, volba draftu pro rok 2020, je minimálně pár dní mimo hru se zraněním palce z turnaje prospektů. Přidejte ho do táborových nemocí včetně Liljegrena (třísla), Engwalla (kotník), Musina (záda), Val (rameno) a Abramova (záda). — Lance Hornby (@sunhornby) 22. září 2022

Mitch Brown píše v systému prospektů Leafs, který je na 20. místě v lize. Spousta vpřed, aby se to líbilo.

Různé listy a větve

„Nepřemýšlejte o tom“ – Bedard je na vrcholu McKenzieho předsezónního hodnocení draftu | DSN, Bob McKenzie

Hockey Canada odhaluje, že velká část pojistného hráčů jde do National Equity Fund | CBC, Canadian Press

Sinclair je skupina, která vlastní FOX/Bally a obecně pravicový obsah. Místní vysílací práva v USA by mohla být prodána již podruhé za poslední roky. Američtí fanoušci doufají, že tím skončí mnoho výpadků. Ale pokud provozovatelé vysílání použijí výpadky k tomu, aby lidi přiměli k prémiovému předplatnému, budou v tom pokračovat.

NHL, MLB a NBA by mohly brzy koupit práva na vysílání místních zápasů na regionálních sportovních sítích vlastněných Sinclair Broadcast Group. „Všechno je teď na stole.“@SeanShapiro Proč se to nyní děje a co to znamená: https://t.co/1iGyVsP4FB — The Athletic (@TheAthletic) 22. září 2022

Ruští hráči nejsou vítáni v Praze na evropském turné NHL: report | Atletický

Jednalo se o plošný zákaz vstupu ruských mužů do země poté, co Putin oznámil „částečnou demobilizaci“ svých sil. Bylo to ve zprávách a nemyslím si, že by se vám to hokejový blogger měl dále snažit vysvětlovat.

„České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že napsalo dvěma týmům NHL, že Praha nebude vydávat víza ruským hokejistům, kteří si přejí odcestovat do české metropole a zúčastnit se zápasů Globální série NHL.“

Generální ředitel Sharks Mike Grier odpověděl ostrými slovy a řekl, že buď hráči půjdou, nebo všichni ne. Nevím, jestli se Global Series mezi San Jose, Nashville, Colorado a St. Louis uskuteční ve Švýcarsku, Německu a Finsku. Zde je 10 ruských hráčů, kterých se to dotkne, najdete je v mém komentáři na včerejším FTB.

Grier zdvojnásobil: „Jsem docela zarytý věřící [that] Jsme tady tým. Jsme tým. Není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Nemyslím si, že by za to měli být trestáni. Stojíme s nimi, jsme v tom všichni společně.“ — Sheng Peng (@Sheng_Peng) 22. září 2022

Hlavní rozdíl mezi brankářskou situací Leafs a Vegas je v tom, že Vegas mělo zranění dvou brankářů, zatímco Leafs si vybrali dva kluky, které měli k dispozici.

Každý @zlaté noci, Laurent Brossoit vynechá tréninkový kemp kvůli zranění. Minulý měsíc jsme informovali, že je stále v dobré kondici – tehdy se v listopadu očekával návrat ke sportovním akcím. Vegas zahájí sezónu s Loganem Thompsonem a Aidenem Hillem. — David Bagnotta (@TheFourthPeriod) 22. září 2022

Když se ho zeptali na hokejovou kulturu v rámci celostátního vyšetřování rozšířeného sexuálního napadení a nevhodného chování, místní muž řekl, že „žije sen“ a „každý den se mu to líbí“. Místní muž také bojuje proti světovému hladu a trvá na tom, aby mu jeho matka a týmový kuchař připravovali jídlo každý den.