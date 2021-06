Mluvící bod: Co budete hrát tento víkend? – Číslo 380

Zaneprázdněný E3 2021 Víkend je za rohem, ale na rozdíl od minulých let nebyly žádné pozdní noci a žádné sony, tak prostě Jak Stále zaneprázdněn debatou. Jsme si jisti, že uvidíme Nějaký Hry pro PS5 na příštích pár dní a nemůžeme žádat o další, že?

Robert Ramsay, zástupce redaktora

Pokusím se nějaké propašovat Guilty Gear Jahed Mezi koncerty E3 tento víkend. Jen doufám, že jsou dost zábavné na to, aby mě odvrátily od nejlepší bojové hry vůbec. Šumivé!

Stephen Tilby, redaktor

Můj backlog dělá díru v zadní části mé mysli, kde mnoho nedokončených a nedotčených her touží upoutat mé oko. Lhal bych, kdybych řekl, že hraji něco jiného než Ratchet a Clank: Rift Apart Konec tohoto týdne. Musí to být provedeno, že? Tyto hry nikam nevedou. Dostanu se k nim. že jo? Ano, dostanu se k nim. je v pořádku.

Liam Croft, zástupce redaktora

Když nesleduji live stream E3 2021 nebo zápas Euro 2020, podívám se na Ratchet & Clank: Rift Apart. Zatím je to úžasné!

Jimmy O’Neill, recenzent

Musím se přestěhovat do Irska, protože mým nadšením je Dublin / Dublin! Nejprve se rozvíjí humbuk, protože pokračuji v oslavách měsíce Insomniac Games s Ratchet & Clank: Rift Apart, nejočekávanější hrou PlayStation od té doby. Naše poslední: Část druhá الجزء. Zadruhé se mi bude líbit každá reklama zveřejněná na zatlačte na krabici Tento víkend, jako zpravodajská houba E3 s vysokým obsahem kofeinu.

To je tedy vše, co tento víkend hrajeme, ale co vy ostatní? Cvičení už znáte, tak nám dejte vědět v sekci komentáře níže.