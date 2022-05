První výzva: Jaromír Jäger se vyhnul vážnému zranění při nehodě tramvaje; Bruce Arianes mluví o Antoniu Brownovi

Ve čtvrtečním prvním hovoru bývalý asistent trenéra Pittsburgh Steelers Bruce Aryan diskutoval, kde se stala chyba s Antoniem Brownem.

Legendární tučňáci Jaromír Jäger uteče před děsivou autonehodou. Pera slaví dvojici výročí.

A Buccaneers udělali něco, co ve středu na cestě k vítězství dělali jen zřídka.

Ariáni na AB

Bruce Aryan, bývalý trenér Tampa Bay Buccaneers, mluvil o svém vztahu s volatilním wide receiverem Antoniem Brownem.

Chvíli to bylo kamenité.

Myslel jsem, že ti dva ano Nějaké hovězí v PittsburghuKdyž Brown hrál své první dvě sezóny s Steelers, byl Aryan ofenzivním koordinátorem.

Poté, co pomohl Arianům a Bucs vyhrát Super Bowl v roce 2020, Brown špatně roztál na vedlejší koleji v New Yorku během zápasu proti Jets v týdnu 17. Obviňoval to. Aryanovy pokyny pro hru přes zranění kotníku jako důvod jeho výbuchu.

Arianes, která mezitím opustila okrajové linie, aby převzala poradní roli v týmu, Objevilo se na 93.7 The Fan ve středu.

„Skvělý hráč,“ řekl Aryan. „Tvrdě trénuje a hraje tak tvrdě jako kdokoli, koho jsem kdy trénoval, a přeji mu, ať se mu daří.“

„Z velké části jsme získali ten prsten… následující sezóna samozřejmě také nevyšla, ale byla to obrovská část našeho vítězství v šampionátu.“

Pokud jde o to, co se stalo Brownově postavě poté, co si udělal jméno v Pittsburghu, Arianes se snažila odpovědět.

„Nebyl jsem u toho, když získal svou hvězdu, ale vidět ho ve filmu bylo naprosto neuvěřitelné, jaké spojení (Roethlisberger) spolu měl,“ řekl Arians. „Ale někteří kluci to zvládají jinak než jiní. Můžu o něm mluvit, když byl s námi, šlo to dobře a pak se probíjel některými věcmi a nakonec to nevyšlo.“

Také během show Arians podpořili rozhodnutí Steelers draftovat Kennyho Becketta.

„Tolik se mi líbilo, že se Kenny Beckett dostal z draftu,“ řekl Arianes. „Byl to letos jediný profesionální hráč, který mohl hned hrát.“

Ariáni budou Část útočného tábora Joe Mor 4. a 5. června na střední škole Moon Aria.

král Konitz

Už je to pět let, co Penguins vyhráli jednu z nejpamátnějších her v historii franšízy.

Bývalý Penguin Chris Konitz vstřelil největší gól svého života.

Ve středu uplynulo páté výročí Koenitzova dvojnásobného vítězství nad Ottawou Senators v sedmém zápase finále Východní konference.

V tento den před pěti lety splnil Chris Koenitz naše hokejové sny pic.twitter.com/rAvTcGRvEs – Pittsburghští tučňáci 25. května 2022

To byla 42. a poslední trefa proti brankáři Senátu Craigu Andersonovi. Matt Murray trefil zpět do druhé sítě a zastavil 27 z 29 střel, když Penguins vyhráli 3-2.

Poté porazí Nashville Predators v šesti zápasech a zvednou svůj pátý Stanley Cup pro Excellence. Byl to Konitzův druhý gól v zápase a jeho první dva góly v play off toho roku. Byl to také poslední gól jeho kariéry s Penguins před odchodem do Tampy Bay v následující sezóně.

Každoroční oslavy jsou bohaté

Mezitím si ve čtvrtek připomeneme 30. výročí hry, kterou mnoho lidí považuje za nejvýdělečnější hru v historii Civic/Mellon Arena.

Penguins vyhráli 5:4 v prvním zápase finále Stanley Cupu proti Chicagu Blackhawks.

Chicago v první třetině vyhrávalo 3:0 a ve druhé vedlo 4:1. Ale Rick Tuchet a Mario Lemieux skórovali a vedli Penguins k jednomu gólu po 40 minutách.

Na konci třetího ročníku šli Jaromír Jäger a Lemieux do práce. Do konce zbývalo téměř pět minut a Jagger vstřelil svůj desátý gól v play off a stále je považován za jeden z největších gólů své kariéry.

Zápas vyrovnal na 4:4. Lemieux pak před více než 12 sekundami dostal Penguins do vedení.

Navzdory zuřivému šílenství před brankářem Penguins Tomem Barrasso v posledních sekundách Penguins ustáli na vítězství. Bylo to jejich osmé vítězství v řadě. Nakonec zametli sérii, aby získali Stanley Cup v sezónách back-to-back.

děsivý okamžik

Když už mluvíme o Jágrovi, ten má štěstí, že přežil zdánlivě velkou autonehodu v České republice.

Podle jeho středečního příspěvku jel Jagger ve své rodné zemi, když narazil do tramvaje.

Jak je vidět z jeho fotografie, auto bylo těžce poškozeno a došlo k vystřelení airbagů.

přes Překlad z New York PostJagger tvrdí, že si po nehodě „myslel, že je to můj konec“.

Podle 50leté legendy NHL se nezranil a tvrdil, že „cestujícím v tramvaji se nic nestalo“. Ale, Našel jsem Českou poštu Web uvedl, že Jagger utrpěl lehká zranění na jedné ruce a když vystupoval ze sanitky, kulhal. Odmítl také jet do nemocnice.

Jagger se za nehodu obviňoval sám.

„Byla to moje chyba,“ napsal. Zkusil jsem přejít z jednoho směru do druhého. Zkontroloval jsem druhou stranu a šel k ní včas. Ale byla tam velká tlačenice a já nestihl zareagovat na tramvaj, která jela vysokou rychlostí stejným směrem jako já.

The Post říká, že testy na alkohol byly negativní.

Ještě ten den Jágr oznámil, že se plánuje vrátit na další profesionální hokejovou sezónu se svým týmem české extraligy – Kladenskými rytíři.

Už je čas

Netopýři Buccaneers ve středu konečně začali bojovat s Colorado Rockies. Finálovou sérii vyhráli 10-5 poté, co vzali první zápas se skóre 2-1. Poté prohráli druhou hru se stejným skóre.

Ve středu se ale probudili, z velké části proto, že tým konečně dostal pár zásahů se sprintery v centru skórování. Přesněji pět z nich. To je vzácné.

Podle Joe Blocka v televizním vysílání hry to bylo 29. dubna naposledy, kdy trefili tři zásahy v zápase se dvěma skórujícími středovými soutěžícími.

To byl zápas, který prohráli 7-3 se San Diego Padres.

Piráti od 11. května neskórovali více než pětkrát v zápase, když vyhráli 5:3 nad Los Angeles Dodgers. Piráti jako tým zasáhli 0,197 S běžci v bodování umístění. To je nejhorší v národní lize a druhé nejhorší pro baseball. Nejhůře jsou na tom pouze Toronto Blue Jays (.178).