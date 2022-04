Blinken říká, že USA podpoří členství Švédska a Finska v NATO

Zástupný symbol při načítání akcí článku

Od ruské invaze na Ukrajinu ale obě země přehodnotily svůj současný postoj a zaznamenaly nárůst veřejné podpory pro vstup do NATO. Rozšíření NATO, které vyžaduje konsensus mezi 30 členy, by představovalo dosud nejvýznamnější geopolitický důsledek ruské invaze. Vstup Finska do NATO by zdvojnásobil pozemní hranice Ruska se spojeneckými členy.