Český hráč zatčený bojuje s Djokovičem, aby mohl hrát na Australian Open, jak uvádí smlouva s českým hráčem | tenisové novinky

Tenista světové jedničky Novak Djokovič strávil v pátek pravoslavné Vánoce v australském imigračním záchytném středisku, když se jeho právníci postavili proti vládnímu rozhodnutí vyhostit ho ze země, které by mohlo zkazit jeho rekordní 21 grandslamový zásah.

Jak chaotická hádka eskalovala, úředníci uvedli, že další hráči, kteří vstoupili do Austrálie na základě stejné výjimky původně udělené srbskému šampionovi, jsou vyšetřováni.

ABC News uvedla, že australské pohraniční síly (ABF) zrušily vstupní vízum české hráčce Renatě Vorákové a zadržely ji ve stejném hotelu jako Djokoviče.

Pohraniční úředníci zadrželi Djokoviče na letišti v Melbourne, když ve středu přiletěl, a zrušili vízum udělené na základě lékařské výjimky z přísných australských požadavků na očkování proti koronaviru.

Počáteční rozhodnutí povolit mu vstup rozlítilo mnoho lidí v Austrálii, kde proočkovanost dospělých dosáhla více než 90 % a bojovala s nejhorší vlnou koronavirových infekcí.

Australská vláda v pátek stáhla návrhy srbských příznivců, včetně Djokovičovy rodiny, že byl fakticky uvězněn.

„Může odejít, kdykoli se tak rozhodne, a Border Force to skutečně usnadní,“ řekla novinářům ministryně vnitra Karen Andrewsová.

Djokovičovi právníci úspěšně požádali o právní souhlas, aby mohl zůstat až do pondělního soudního jednání proti federální vládě.

Slyšení by mělo odhalit další podrobnosti o výjimce udělené Djokovičovi a dokumentech, které na hranici předložil na její podporu.

rodinný protest

34letý muž nezveřejnil důvody pro udělení výjimky a soustavně odmítá zveřejnit svůj status očkování, přičemž veřejně kritizuje povinné dávkování.

Vakcíny nejsou v Austrálii povinné, ale jsou vyžadovány pro řadu činností.

Když byl na druhý den rezervován ve svém skromném pokoji v hotelu Park, kde bylo mnoho afghánských přistěhovalců držených měsíce, Djokovičovo trápení se setkalo se smíšenými reakcemi od soupeřů z elitního tenisu.

Bývalá světová jednička a dvojnásobný šampion Australian Open Boris Becker řekl, že Djokovič, který ho trénoval, udělal velkou chybu se svým protiočkovacím postojem.

„Je to hra, která ohrožuje zbytek jeho kariéry a jeho šanci prosadit se jako nejlepší hráč všech dob,“ napsal Becker v Daily Mail.

Španělský šampion Rafael Nadal v Melbourne řekl novinářům, že je mu jeho soupeře líto, „ale zároveň zná okolnosti už mnoho měsíců.“

Australan Nick Kyrgios řekl, že věří v očkování, „ale způsob, jakým se vyrovnáváme s Novakovou situací, je špatný, opravdu špatný“.

Djokovičova manželka Jelena zveřejnila na Instagramu fotografii páru, který se mazlí na pláži, aby oslavili pravoslavné Vánoce, se slovy: „Jediný zákon, který musíme všichni respektovat bez ohledu na hranice, je láska a respekt k jiné lidské bytosti.“

Jeho rodina ve čtvrtek uspořádala emotivní tiskovou konferenci v jeho restauraci v Bělehradě před protestem před parlamentem, kde jeho otec Srjan řekl, že „šlapou po celém Novaku, aby pošlapali celé Srbsko“.

Djokovič získal povolení ke vstupu do Victorie bez očkování od státní vlády, která nemá pravomoc udělovat víza mezinárodním návštěvníkům. Zatímco důvod jeho lékařské výjimky nebyl oficiálně zveřejněn, The Age uvádí, že to bylo proto, že se v posledních šesti měsících nakazil COVID-19.

Vládní představitelé Tennis Australia a Victoria uvedli, že Djokovič nedostal žádné preferenční zacházení a dodal, že byl mezi hrstkou souhlasů s výjimkami v anonymním nezávislém hodnocení 26 žádostí.

Tennis Australia se k věci od Djokovičova zatčení nevyjádřila.

Tento příběh byl publikován z informačního kanálu bez úprav textu.