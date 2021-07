„Doufám, že nás žádný další sportovec nebude následovat“: České hvězdy plážového volejbalu litují pozitivního výsledku COVID-19

Dnes se konalo slavnostní zahájení olympijských her v Tokiu v roce 2020. Sportovci z celého světa v současné době v Japonsku bojují o nejvyšší slávu při přípravě na letošní letní hry. Ale bohužel došlo také k nárůstu případů COVID-19.

Dva hráči, kteří letošní zápasy vynechají, jsou dvě české beachvolejbalistky – Markéta Sloková Nosch a Barbora Hermanova. Český olympijský prapor je v současné době zapleten do velké krize COVID-19. Ve čtvrtek byl vyhlášen pozitivní výsledek Sluková-Nausch. Nyní je pátým členem českého týmu, který byl testován na formu smrtícího viru.

Čeští hráči plážového volejbalu promlouvají po zlomení olympijských her v Tokiu

Markéta Sluková-Nausch debutovala na olympijských hrách v roce 2012. Do popředí se však dostala v roce 2016 poté, co se umístila na pátém místě na olympijských hrách v Riu v roce 2016. Zde je to, co řekla o nešťastném výsledku testu, kterým se řídila ona a její partnerka Barbora Hermanova z Olympijské hry v Tokiu 2020.

“Plakali jsme, pak jsme přísahali a pak jsme znovu plakali. Jen doufám, že nás žádní další sportovci nebudou následovat, protože si myslím, že něco takového je noční můrou pro každého sportovce, pro každého olympionika, který se dostane tak daleko, tak blízko olympijské soutěže.” “

“Vím, že se po celém světě děje mnoho mnohem horších věcí, ale upřímně, v našem malém sportovním světě, ve světě, ve kterém jsme žili a nyní žijeme, je to pro Barru velmi smutné.” [Barbora Hermannova] a já, že naše cesta do Tokia, cesta, která měla být vrcholem, by měla skončit tímto způsobem, “ Sluková-Nausch uvedla ve svém prohlášení předloženém CNN jejím jménem dříve v pátek.

Markétin manžel, Simon Nausch, který je jejím trenérem, měl také pozitivní test na COVID-19. Mělo to být třetí olympijské hry pro Slokovou Nochovou a druhé pro Hermanovu. Dvojice měla v sobotu zahájit turnaj žen v plážovém volejbalu na olympijských hrách proti hostitelské zemi Japonsko.

