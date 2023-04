[DUNE] Legendární škola magie „Illusion“ se vynořuje z mlhy

Nová legenda pocházející z Mists of Illusion!

Nová uživatelská příručka „Chimera“.

Chimera the Flying Mythical Beast byla karta používaná Yami Yugi během Battle City. V anime, když je zničen, může přivolat GY’s „Berfomet“ nebo „Gazlle the King of Mythical Beasts“, které pomohly Yugi v mnoha štípnutích.

Toto téma představuje nový žánr Iluzionista (幻想魔族), který se ve videohrách překládá jako Iluzionista nebo Sen. Termín původně pochází z mangy jako magického typu používaného Pegasem J. Crawfordem pro Illusionist Faceless Mage a Relinquished. Obecně se používá k pokrytí mýtických zvířat, reality Warpers a dokonce i hypnózy a iluzí.

DUNE-JP003 Gensou no Oh Gazelle (Ghazal King of Legendary Claws)

Dopad pozemské bestie úrovně 4

1500 ATK

DEF1200

K pojmenování této karty můžete použít efekty (1) a (2) pouze jednou za kolo.

(1) Pokud je tato karta normální nebo speciální: Můžete si do ruky přidat 1 zlou příšeru 5. úrovně nebo 1 „Chimera Fusion“ z balíčku.

(2) Pokud je tato karta zaslána GY jako Fusion Summoning Material: Můžete si do ruky přidat 1 Dummy Monster ze svého balíčku.



DUNE-JP004 Taiyoku no Baphomet (Baphomet the Great Wings/Parfumite the Great Wings)

Efekt zlého zvířete temné úrovně 5

1400 ATK

DEF1800

K pojmenování této karty můžete použít efekty (1) a (2) pouze jednou za kolo.

(1) Pokud je tato karta Normální nebo Speciální: Můžete si do ruky přidat monstrum 4. úrovně a/nebo 1 monstrum „Chimera Fusion“ ze svého balíčku, ani nemůžete po zbytek tohoto přidat speciální vyvolávací monstra z extra balíčku. turn, kromě Fusion monster.

(2) Pokud je tato karta zaslána GY jako Fusion Summoning Material: Můžete zaměřit 1 Dummy monstrum ve svém GY; zvláštní předvolání.

DUNE-JP005 Kukuřičné pole Cottle

Efekt Wind Illusion Beast úrovně 4

500 ATK

DEF1700

Efekt (1) (3) názvu této karty můžete použít pouze jednou za kolo.

(1) Tuto kartu můžete zahodit; Přidejte si do ruky monstrum, které zmiňuje „Chimera Fusion“ z vašeho balíčku, kromě „Cornfield Coatl“.

(2) Nestvůry nelze zničit bitvami s touto kartou.

(3) Když váš soupeř aktivuje kartu nebo efekt, který cílí na kartu (karty), kterou ovládáte a ovládáte „Chimera the Flying Mythical Beast“: Můžete tuto kartu vyloučit ze svého pole nebo GY; Tento efekt zrušíte, a pokud ano, zničte tuto kartu.

DUNE-JP006 Rytíř zrcadlového meče

Příšera s efektem světelného klamu úrovně 4

1900 ATK

DEF300

K pojmenování této karty můžete použít efekty (1) a (3) pouze jednou za kolo.

(1) (Rychlý efekt): Tuto kartu můžete ctít; Speciální přivolání 1 monstra, které zmiňuje „Chimera Fusion“ z vašeho balíčku, kromě „Mirror Sword Knight“.

(2) Nestvůry nelze zničit bitvami s touto kartou.

(3) Když váš soupeř aktivuje na hřišti efekt monster a vy ovládáte „Chimera the Flying Mythical Beast“: Tuto kartu můžete vykázat ze svého pole nebo GY; tento efekt neguje.

DUNE-JP034 Gensoumajuu Chimaera (Illusion Illusionary Magical Beast)

Temné iluzionistické Fusion Monster 8. úrovně

3100 ATK

DEF2800

Materiály: „Chimera The Flying Mythical Beast“ + 1+ klamná zvířata

(1) Tato karta se jmenuje „Chimera the Flying Mythical Beast“ a během hry nebo v GY se rozdává jako karta „Phantom Beast“.

(2) Tato karta může během každé fáze bitvy zahájit útoky na příšery, a to až do počtu fúzních materiálů použitých k jejímu vyvolání.

(3) Nestvůry nelze zničit bitvami s touto kartou.

(4) Pokud tato karta bojuje s protivníkovou příšerou, na konci kroku poškození: Můžete změnit útok soupeřovy příšery na 0 a také zrušit její účinky.

DUNE-JP033 Genjuuou Chimaera (Chimera the Phantom Beast King)

Úrovně 6 Wind Beast Fusion Effect Monster

2100 ATK

DEF1800

Materiály: 1 Bestie + 1 Evil Beast

K pojmenování této karty můžete použít efekty (2) a (3) pouze jednou za kolo.

(1) Jméno této karty se stane „Chimera the Flying Mythical Beast“ v poli nebo v GY, ale stále se s ní zachází jako s kartou „Phantom Beast“.

(2) Pokud je tato karta Fusion Summoned: Tento efekt můžete aktivovat; Během závěrečné fáze tohoto tahu pošlete 1 náhodnou kartu ze soupeřovy ruky do GY.

(3) Během soupeřova tahu (Rychlý efekt): Tuto kartu můžete ze svého GY vypudit a poté zacílit na 1 monstrum, zlé monstrum nebo fantomové monstrum ve svém GY; zvláštní předvolání.

DUNE-JP052 Chiméra Fusion

Rychle působící karta kouzla

Efekt (2) názvu této karty můžete použít pouze jednou za kolo.

(1) Během hlavní fáze: Fusion Vyvolejte 1 Fusion Monster z vašeho bonusového balíčku s použitím příšer z vaší ruky nebo pole jako fúzních materiálů, včetně příšery nebo zlé příšery.

(2) Pokud je během vaší hlavní fáze tato karta ve vaší GY a máte na svém poli nebo v GY „Chimera the Flying Mythical Beast“: Můžete aktivovat jeden z těchto efektů;

● Přidejte si tuto kartu do ruky.

● Vyhoďte tuto kartu, a pokud tak učiníte, speciální vyvolání 1 „Gazelle the King of Mythical Beasts“ a 1 „Berfomet“ z vašeho balíčku a/nebo GY.