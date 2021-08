Satyan vede indický útok na TT International Czech Open | Další sportovní novinky

MUMBAI: Nejlepší nasazený Sathyan Jananasekaran vedl silný indický útok, protože tři hráči mužské dvouhry a dva ženské dvouhry se v pondělí dostali do posledních 16 turnajů ITTF Czech Open v Olomouci.

Sathiyan, který se minulý týden spojil s Manikou Batrou a získal titul smíšené čtyřhry na WTT Contender v Budapešti, pokračoval ve své působivé jízdě, když porazil místní superstar Tomse Koldase 4: 0 (11-4, 11-2, 11-6, 11 -5) ve středu Omega Athlete.

V 16. kole se k němu připojí krajané Manav Thacker a Jeet Chandra. Thakkar porazil Ukrajince Viktora Jefimova 4-1 (11-4, 11-8, 6-11, 11-8, 11-8), aby postoupil do osmifinále, Chandra porazila Alexandra Rubina z Francie 4-2 (13-11) ). (11-9, 10-12, 8-11, 11-9, 11-2).

Ve dvouhře žen byla indická desátá nasazená Arcana Kamath tvrdě tlačena Markétou Sivikovou, ale Indka se umístila na vrcholu 4-3 (11-7, 11-4, 6-11, 11-7, 7-11, 9-11) ). , 12-10), aby se přesunul do poslední šestnáctky. Příště se utká s Paulinou Vegou z Chile.

Také krajanka Srija Akula dosáhla osmifinále dvouhry žen po porážce Bělorusky Katsiariny Baravukové 4: 0 (12-10, 12-10, 11-8, 13-11). Příště si zahraje roli Švédky Lindy Bergstromové.

Mezitím měli Indové dobré výsledky i v jiných odděleních.

Manav Thakkar a Archana Kamath, oba bývalí junioři v pořadí, se spojili ve smíšené čtyřhře, když porazili Maďarky Akos Keshige a Bernadette Balint 3-1 (13-11, 10-12, 11-5, 11-7) na přejít na čtvrtfinále kola.

Indické duo Rith Tennyson a Sanil Shetty se také přesunulo do čtvrtfinále smíšené čtyřhry poté, co porazilo Běloruska Pavla Platonova a Katsyarinu Baravuk 3: 0 (11-3, 11-5, 11-6).

Jeet Chandra a Celina Silvakumar však ze smíšené čtyřhry odešli, když prohrály 3-1 (11-9, 3-11, 11-13, 11-13) s místním duem Thomas Martinko a Zdina Plaskova.

Indická dvojice dosáhla hlavního tahu přes play -off. Čtyřhry žen Reith Tennyson/Arshana Kamath a Srija Akula/Selina Selvakumar se také do play off dostaly do hlavního slosování.

V soutěži dvouhry mužů dosáhl indický Snehit Suravajjula během kvalifikace na hlavní tah, zatímco Manush Shah byl vyřazen v předkole.

