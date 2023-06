[RD/KP14] Úplné podrobnosti o Chemicards Manabu

Nasměrujte do sebe šíleného vědce, ale dejte si pozor, abyste se neproměnili v naprostého šílence a nezjistili, že se stáváte služebníkem mimozemského velitele.

RD/KP14-JP009 ケミスペット・ニャンコ Kemispet Nyanko (koťátko kimispet)

Efekt Fire Thunder Beast 1. úrovně

600 ATK

DEF0

[REQUIREMENT] Pokud máte ve svém GY monstrum typu Pyro, Aqua nebo Thunder Type, pošlete GY horní kartu ze svého balíčku.

[EFFECT] Vyhrajte 400 libanonských liber. Poté můžete umístit monstrum typu Pyro, Aqua nebo Thunder Type ze svého hřbitova na vršek balíčku.

RD/KP14-JP010 ケミスペット・ワンコ Kemispet Wanco (kumispet štěně)

1. úroveň FIRE Aqua Effect Monster

600 ATK

DEF0

[REQUIREMENT] Pokud máte v GY 10 nebo méně monster, pošlete 2 karty ze své ruky do GY.

[EFFECT] Dotáhněte si jednu kartu. Pokud pak pošlete 2 monstra typu Pyro, Aqua a/nebo typu Thunder na Hřbitov na požadavek této karty, můžete si líznout další kartu.

RD/KP14-JP011 水溶精メルト Suiyousei mléko (vodnatá lihová tavenina)

1. úroveň FIRE Aqua Effect Monster

Útok 300

DEF200

[REQUIREMENT] Pošlete 1 monstrum úrovně 4 nebo nižší ze své ruky do GY.

[EFFECT] Přidejte si do ruky 1 Pyro nebo Thunder Type z GY úrovně 7 nebo 10. Poté si můžete do ruky přidat 1 Power Structure Alchemist z vašeho hřbitova.

RD/KP14-JP012 電導精ボルト Dandossy Bolt (Soul Plug Bolt)

Efekt Fire Thunder Beast 1. úrovně

400 útok

DEF0

[REQUIREMENT] Pošlete 1 monstrum úrovně 4 nebo nižší ze své ruky do GY.

[EFFECT] Přidejte si do ruky monstrum z GY úrovně 5, 10 Pyro nebo Aqua Type. Poté si můžete do ruky přidat 1 Power Structure Alchemist z vašeho hřbitova.

RD/KP14-JP013 火燃精ホット Kanensei horký (ohřev spalovacího lihu)

Efekt Fire Pyro Beast 3. úrovně

800 ATK

DEF900

[REQUIREMENT] Tato karta byla obyčejná, tento tah byl vyvolán.

[EFFECT] Odešle karty rovné [the number of face-up monsters on your field with different Types] Z vrcholu vaší paluby na hřbitov. Dále, pokud s tímto efektem pošlete na hřbitov 2 nebo více monster typu Pyro, doberte si 1 kartu.

RD/KP14-JP014 HP ア シ ス タ ン ト ・ ア ー チ Hyper asistent Achi

Efekt Fire Pyro Beast 4. úrovně

800 ATK

DEF1500

[REQUIREMENT] Pokud je na soupeřově poli monstrum, pošlete lícem nahoru kartu ze svého pole na hřbitov.

[EFFECT] Speciální vyvolání 1. úrovně 7 nebo vyšší monstrum typu Pyro z vaší ruky a postavte se čelem ke svému poli. Pak, pokud máte ve svém GY „Super Assistant Achi“, speciální monstrum vyvolané tímto efektem získá do konce tohoto kola 800 ATK.

RD/KP14-JP014 ヴォルカライズ・コンパウンド Volcalize Complex

Obyčejná karta kouzla

[REQUIREMENT] Pokud se ve vašem poli nachází monstrum s atributem FIRE lícem nahoru, zamíchejte 1 monstrum typu Pyro, Aqua nebo Thunder Type ze svého hřbitova do svého balíčku.

[EFFECT] Dotáhněte si jednu kartu. Pak, pokud je na vašem poli příšera s maximální pozicí a/nebo karta kouzla lícem nahoru, lízněte si další kartu.

RD/KP14-JP014 ケミカライズ・ストラクチャーフォース Pevnostní chemie struktury

Zpracování karet pravopisu

[REQUIREMENT] Vybavte tuto kartu 1 monstrem typu Pyro, Aqua nebo Thunder Type na svém poli.

[EFFECT] Vybavené monstrum získá stejný ATK [the number of face-up monsters on the field with different Types] x 300. Také, pokud je vybavené monstrum maximální monstrum, nemůže být zničeno účinky soupeřovy karty.

