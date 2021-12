Dánsko si nárokuje olympijské místo v curlingu

Mikkel Krause vyhrál oba poločasy zápasu, když jeho kvarteto dánského týmu porazilo Lukasze Klimu Balczyka 8:5 ve finále olympijské kvalifikace v nizozemském Leeuwardenu.

Konečný výsledek znamená, že Norsko, Itálie a Dánsko vyhrály první tři mezi muži, zatímco Skotsko/Velká Británie, Japonsko a Korea obsadily první tři ženy na zimních olympijských hrách v Pekingu 2022.

„Je to šílené,“ řekl Krause spokojeně. „Pracovali jsme na tom čtyři roky a sestavovali tým s ohledem na to. A dostat to tam…to je šílené.“

Třetí dipové duo z Čech Marek Černovský začalo velkým hitem, ale Klíma hodil svůj první hod mezi kruhy a nakonec jeden vyrovnal. Hra se poté vyrovnala, když se na druhém a třetím konci vyměnily dvouhry.

Klíma vedl 2-1 ve čtvrté směně bez posledního kamene, zahrál úder a převalil se na svůj první balvan, aby přistál tři, jeden za krytem. Krause trefil, ale nekutálel se. Klíma trefil třikrát, zatímco Krause minul double pro tento pár, čímž si zajistil jedno vedení Čechů 3:1.

Na pátém konci se objevilo moře kamení a Klíma minul svůj poslední hod při pokusu dvakrát si lehnout. Krause, který zdvojnásobil svůj první hod, promarnil příležitost a zničil brankáře, nyní vede 4-1.

S narůstajícím tlakem se Dánsku Madsu Noergaardovi podařilo obtočit rohový strážce proti několika českým soupeřům. Klíma ale nerozhodný stav minul a Krause nakonec vyrovnal a snížil na 4:3.

Po vynucení jednoho na konci sedmého, pohroma postihla Čechy osmého. Klíma hodil svůj poslední kámen proti čtyřem většinou zasypaným kontrům, dva vymazal a Dánové srovnali na tři, jejich první vedení v zápase bylo 6:5.

Češi přišli nejvíce v devátém cíli, snažili se o duo a ucházeli se o nulu. Climova střela přijala pouze jeden z kamenů a oba zůstaly jako kontry. Dánsko nyní vede s konečným konečným skóre.

Pro Čechy to byla zdrcující prohra, která po vybojovaném místě v předkvalifikaci v tureckém Erzurumu vyhrála na mistrovství Evropy divizi B a postoupila do olympijské kvalifikace.

Dánsko má vlastní dlouhé stoupání. Poté, co Rasmus Stegern odešel, tým mužů sestoupil do evropské divize C. Krause a Noergaard vyhráli tuto soutěž a také vyhráli divizi B, než zaznamenali výhru 5-4 na Euru 2019, která je kvalifikovala do play-off (prohráli zápas o bronz). Tým debutoval na mistrovství světa v dubnu v Calgary.

Třetí série OQE Světové curlingové federace již dříve oznámila Austrálie a Spojené státy na posledních dvou místech soutěže smíšených dvojic na olympijských hrách v Pekingu.