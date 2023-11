Náhled: Polsko vs. Česká republika – předpověď, týmové novinky, sestavy

Sports Mole hodnotí páteční kvalifikaci mistrovství Evropy mezi Polskem a Českou republikou, včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Polsko Vítejte Česká republika Do Varšavy v rozhodujícím zápase Euro 2024 Kvalifikace v páté skupině v pátek.

Pořadatelská země musí vyhrát, aby měla nějakou šanci kvalifikovat se ve svém posledním zápase ve skupině, zatímco Česká republika se může kvalifikovat, pokud vyhraje a Moldavsko ztratí body na Albánii.

Náhled zápasu

V nejpůsobivější skupině kvalifikací na Euro 2024 existuje scénář, kdy by všechny čtyři týmy mohly postoupit do závěrečného kola příští pondělí.

Cokoli jiného než vítězství pro Polsko, vypadnou kvůli špatnému vzájemnému souboji s Čechy, ale měli by. Michel ProbersPoté, co Moldavsko vyhrálo a Moldavsko porazilo i Albánii, dělí čtyři země mířící do poslední sady zápasů pouhé dva body.

Remíza zde může být osudná i pro Čechy, kteří pak budou potřebovat výsledek proti Moldavsku, aby obsadili první a druhé místo.

Střídání se ve skupině E zdají nekonečné, zejména pokud jde o Českou republiku a Moldavsko, které se ještě musí utkat, zatímco úkoly Polska a Albánie jsou jasnější.

Přestože oba týmy stále bojují o kvalifikaci, kampaň byla pro oba týmy rozpačitá, zejména Polsko, které ať se stane, co se stane, nebude mít svůj osud ve vlastních rukou.

Když se Polsku podařilo přesvědčit Fernanda Santose, portugalského trenéra, který vyhrál Euro 2016, aby převzal vedení na začátku jejich kvalifikačního tažení, došlo k určitému vzrušení, ale během pěti zápasů byl vyhozen.

Po venkovních porážkách v Česku, Moldavsku a Albánii mělo Polsko v říjnu do mezistátních zápasů pouhých šest bodů, když se Probers přesunul z 21 let na post seniorského trenéra, ale jeho jmenování nemělo kýžený dopad.

Polsko se ve svém prvním zápase pod Probers snažilo porazit Faerské ostrovy s deseti muži, než ve svém posledním zápase doma remizovalo s Moldavskem 1:1, což znamená, že je třeba dosáhnout působivé sady výsledků, aby se nyní kvalifikovalo přímo. .

Věci nebyly o moc lepší Jaroslav ŠilhavýTým, který se na posledním mistrovství Evropy před pouhými dvěma lety dostal do čtvrtfinále.

S pouhými třemi výhrami v posledních 11 soutěžních zápasech – z nichž dvě byly proti Faerským ostrovům – není sebevědomí týmu, který musí vytvořit dobrý výsledek, aby zmírnil tlak na sebe, než se příští týden postaví Moldavsku, příliš vysoké sebevědomí.

Špatný výkon v poslední kampani Ligy národů také znamená, že Češi vyhráli jen jeden venkovní zápas od návratu fanoušků na stadiony v roce 2021 – v červnu proti Faerským ostrovům.

Navzdory neuspokojivé sezóně jsou Silhavého tým stále velkými favority na automatický postup, k čemuž do značné míry přispěl kolaps Polska.

Mezistátní zápasy minulého měsíce na české fanoušky zapůsobily jen velmi málo, protože potřebovali pozdní obrat Tomáš Souček Pokutový kop porazil Faerské ostrovy pouhé tři dny po prohře 3:0 v Tiraně.

Model kvalifikace mistrovství Evropy pro Polsko:

Model Polska (všechny soutěže):

Formulář kvalifikace mistrů Evropy pro Českou republiku:

Formát ČR (všechny soutěže):

Novinky týmu

Aston Villa Matty Cash Probers byl minulý měsíc vyřazen z utkání proti Moldavsku a stáhl se ze zdejšího kádru, přestože se o víkendu vrátil po zranění.

Kolega obránce Sebastian Walkiewitch Chybí také kvůli zranění, naopak chybí jeho spoluhráč z Empoli Bartoš Berezinski Snížilo se.

Spolu s pravým zadním, Arcadius Melik V sestavě pro finálový zápas skupiny však překvapivě zůstal i Jakub Kamiski Robert Lewandowski Do sestavy se vrátil poté, co vynechal říjnové zápasy kvůli zranění.

Patrik Dziczek A Adrian Benediczak Jsou to také pozdní odběry kvůli zranění, zatímco Kamil Piatkowski Zůstává nepřítomný po dlouhou dobu.

Česko bude bez svého brankáře Jerry Pavlenka A kapitán Sparta Praha Ladislav Krejčí Kvůli zranění v posledních dvou zápasech kvalifikace.

Alice Mendosová V brance by měl nastoupit místo Pavlenky, přičemž by mohl přijít debut pro 20letého mladíka. Martin Vítek – Je to Craigieho spoluhráč na klubové úrovni – v obraně.

Mojmír Chitil Vrátil se z vyloučení poté, co dostal červenou kartu proti Albánii a je jednou z mála slibných mladých útočných možností pro Silhaviho, spolu s Adam Halozek A Thomas Chivankarapřipojující se ke zkušenější dvojici Václav Černý A Jan Kuchta.

Hložek je spoluhráčem Bayeru Leverkusen Patrik Schick Zůstává nepřítomen, protože kvůli přetrvávajícím zraněním se během kvalifikační kampaně vůbec neobjevil.

Možná sestava Polska:

Chesney. Kedziora, Bida, Kiyor; Frankowski, Szolek, Szielinski, S. Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski

Základní sestava české reprezentace:

Mandoos; Koval, Holz, Vítek, Jurský; Souček, M. Sadílek; Černý, Linger, Hložek; Kvankara

Říkáme: Polsko 1-2 Česko

Porážka Čechů zde udělá z jejich závěrečné kvalifikace proti Moldavsku neuvěřitelně napjatou záležitost, takže Šilhavý bude netrpělivě čekat, až jeho tým uspěje.

Polsko bude muset pro vítězství udělat maximum, ale celou sezonu mělo smůlu a jejich šance zde mohou skončit, zatímco hosté budou doufat ve velkou přízeň Albánie.

