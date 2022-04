Google brzy skryje opomíjené aplikace v Obchodě Play

Google Play pokračuje ve válce se zastaralými aplikacemi. Obchod Play má již nějakou dobu průběžné minimum podpory verzí Androidu; Vývojáři musí používat cílovou úroveň API, která je stará 1 rok nebo novější, jinak nebudou moci své aplikace aktualizovat. Nyní Google Oznámit Druhé průběžné minimum – Pokud je úroveň API cílové aplikace 2 roky stará, aplikace bude skryta ze záznamů v Obchodě Play. To znamená, že uživatelé, kteří hledají novou aplikaci k instalaci, neuvidí opuštěné aplikace.

Systém Target API Level systému Android je trochu podobný nastavení zpětné kompatibility pro aplikace pro Android. Každá nová verze Androidu je definována novou úrovní API, která se s každým vydáním zvyšuje o jednu. V současné době je Android 12L API úrovně 32 a Android 13 bude API úrovně 33. Každá verze Androidu přichází s novými funkcemi a bezpečnostními omezeními pro vývojáře aplikací, ale protože Google nechce s každým vydáním rušit staré aplikace, API zpřístupňuje systém úrovní pro vývojáře aplikací „Target“ na verzi funkcí Androidu a omezení, pod kterými chtějí pracovat.

Cílová úroveň API nemá nic společného s rozšířením minimální Verze Androidu, na které bude aplikace spuštěna (toto bude nastavení pro druhou velkou aplikaci, „Minimální úroveň API“); Umožňuje aplikacím pouze říkat: „Jsem kódován pro soulad s funkcemi a omezeními systému Android 12, jsou-li k dispozici.“ V tomto případě bude mít aplikace přístup k funkcím Androidu 12 a bude na ni aplikovat bezpečnostní omezení Androidu 12 a na starších verzích bude fungovat normálně.

Než Google zavedl tato omezení Obchodu Play, byla cílová úroveň API dobrovolný systém. Cílení na nízkou úroveň API bylo životaschopnou strategií pro vývojáře, jako je Facebook, který se pravděpodobně nestará o nové funkce a chce pracovat s co nejmenším počtem omezení. Malware může také cílit na nízké úrovně API. Pravidla Google Play Target API, spuštěna v roce 2018Nezapomeňte použít nová omezení na potenciálně škodlivé aplikace, které vyžadují data v Obchodě Play.

Nová pravidla začnou 1. listopadu 2022. V tuto chvíli by měl být nejnovější verzí Android 13 (API level 33). Obchod Play přestane přijímat aktualizace pro aplikace, které necílí alespoň na Android 12 (úroveň API 31), který bude rok starý, ačkoli se tyto aplikace budou v Obchodě Play stále normálně zobrazovat. S novým pravidlem skryje Obchod Play také aplikace, které necílí alespoň na Android 11 (API level 30), který je dva roky starý. Vývojáři mohou aktualizovat své aplikace na podporovanou verzi a odstranit omezení.

Nekompatibilní aplikace „nebudou k dispozici pro detekci nebo instalaci pro nové uživatele se zařízeními s verzemi operačního systému Android vyššími, než je cílová úroveň API aplikací.“ Uživatelé, kteří si dříve nainstalovali aplikaci, ji stále budou moci najít a znovu nainstalovat, ale získávání nových uživatelů bude ukončeno. Všimněte si také, že ke skrytí dojde pouze v případě, že používáte novější verzi Androidu, než je stará aplikace, kterou se pokoušíte stáhnout.

Výsledkem je, že výsledky vyhledávání na Google Play a seznamy kategorií by měly zobrazovat pouze aplikace podporované vývojářem, což usnadňuje hledání vysoce kvalitních aplikací. Vývojáři mají dva roky na to, aby aktualizovali své aplikace, a to dokonce nezahrnuje osm měsíců, které získají z veřejného programu pro vývojáře Androidu. Zdá se, že z Obchodu Play budou skryty pouze zastaralé a nepodporované aplikace.