Joe Rogan vyhazuje ‚tlusté‘ profesory, kteří říkají, že zdravé stravování je urážlivé: ‚F—off‘

Joe Rogan kritizoval „tlusté profesory“, kteří Obrana nezdravého životního stylu V sobotní epizodě „The Joe Rogan Experience.“

„Tlustí profesoři, vy jste nezdraví, v žádném případě to není dobré,“ řekl Rogan.

Roganovým hostem byl fitness influencer Derek z kanálu YouTube „More Plates, More Dates“, kde se oba objevili. Odkaz na dokument z University of British Columbia v Kanadě. Dokument obhajoval odstranění nutričních informací z jídelníčků, protože uvedení počtu kalorií vedle položky může být pro některé studenty „vzrušující“.

V dokumentu pro studenty se píše: „Může být motivující pro ty, kteří mají narušené stravovací návyky nebo poruchy příjmu potravy.“ „Pro ty z nás, kteří mají skalnatý vztah k jídlu, jak v minulosti, tak v současnosti, se to může stát, když se nám zobrazí informace o kaloriích, a to může ovlivnit naši schopnost napravit náš vztah k jídlu. Tím, že se vzdálíme od nutriční informace, můžeme se více zaměřit na vychutnávání jídla a vytváření uspokojivého zážitku.“

Derek popsal, jak univerzita „zjevně odstranila všechny nutriční informace z potravin, které studenti dostávali ve svých jídelních plánech, protože uvádění kalorií bylo ‚příliš senzační‘“.

Pokračoval: „Představuje tento scénář, kdy se nemůžete ani regulovat, dokonce i jednotlivci, kteří si chtějí udržet zdravou váhu, nemůžete ani přijít na to, co chcete? Jíme.“

Muž Rogan A virální video Objeví se profesor, který o ní mluví [how] Vyhýbání se určitým jídlům je jen „tuková fobie“ a „nezaložené na vědě“. Pamatujte také, že ženy říkají: „Neměli byste si odpírat dort“ a „nazývat určitá jídla „nezdravým jídlem“ je nesprávné. „

„Jak o tom vůbec mluvíš?“ divil se Rogan.

Rogan kritizoval myšlenku, že lidé jsou znepokojeni „skutečnými údaji“ o potravinách, které se rozhodnou jíst, a navrhl, že to „neznamená, že vám někdo musí říkat, co byste měli a neměli dělat, ale že Měl by vědět.“

Navrženo hostitelem Démonizace základních informací„Vychovávají ty nejneflexibilnější lidi, které člověk zná, kde je každý kousek agrese vyhozen, každá věc, která vás může vyvolat, všechny z nich, a vy jste jen zranitelná, zranitelná osoba.“

Dodal: „Budeme vás chránit v tomto univerzitním systému a pak vás vyplivneme do světa, kde budete infikovat korporace touto ideologií – a toho jsme svědky.“

„Je to ostuda, jak se přechod k pohodlné mentalitě stal tak běžným,“ odpověděl Derek. „Mám pocit, že to je částečně důvod, proč mají muži také nízké hladiny testosteronu – stejně jako životní styl a povzbuzení k tomu, aby byli stálým kusem lidí – kteří jsou ponižováni a uráženi doslova vším, a nic z toho neprospívá mužnosti.“