Uvádí se, že NHL se nezúčastní zimních olympijských her v Pekingu

Detroit Asociace hráčů národní fotbalové ligy a její hráčská asociace dokončily rozhodnutí, které se v posledních týdnech zdálo nevyhnutelné.

Podle mnoha zpráv se NHL a NHLPA dohodly, že nepošlou hráče na únorovou olympiádu v Číně.

Hlavní příčinou, zejména za okolností posledních týdnů, je COVID-19.

Virus, konkrétně varianta omicron, způsobil v posledních týdnech zrušení 50 zápasů kvůli rychlému šíření a dal NHL důvod neposílat své hráče na zápasy.

Rozhodnutí, o kterém se očekává, že bude brzy oficiálně oznámeno, způsobí zklamání mezi hokejovými fanoušky po celém světě – stejně jako mnoho hráčů, kteří se těšili na své první olympijské hry (mladé hvězdy Conor McDavid, Auston Matthews, Dylan Larkin) , nebo některé hvězdy NHL pravděpodobně jejich poslední šance (veteráni Sidney Crosby, Alex Ovechkin).

Hráči Red Wings Larkin (USA), Moritz Seider (Německo), Filip Hronek a Filip Zadina (Česká republika) a možná, vzhledem k jeho působivému začátku, Lucas Raymond (Švédsko) byli údajně mezi hráči, o kterých se uvažovalo, aby reprezentovali své země.

NHL a Hráčská asociace si účast na olympiádě v letech 2022 a 2026 vyjednaly loni během kolektivního vyjednávání poté, co se NHL rozhodla neúčastnit olympijských her v roce 2018 v Jižní Koreji.

Jedním z klíčových vodítek pro NHL ohledně olympijských her v Číně a její šance odstoupit z této akce je však to, zda její pravidelná sezóna byla „podstatně ovlivněna“ odloženými zápasy kvůli COVID-19.

Odložení velkého počtu zápasů vyvolalo toto ustanovení a mezi hráči narůstal strach z cesty do Číny na tento turnaj.

Říká se, že pozitivní test na COVID udrží sportovce v Číně na tři až pět týdnů, což je vyhlídka, která zvláště rozrušila hráče NHL s jejich rodinami.

Na rozdíl od předchozích olympijských her existoval pocit, že tyto budou mít spíše bublinkovou atmosféru, s malým pohybem pro sportovce v olympijské vesnici a se spoustou testování na COVID.

„Právě teď se toho děje hodně,“ řekl Larkin minulý týden, když se ho zeptali na olympiádu. „Zabýváme se zde COVIDem, měli jsme telefonáty (s hráčskou unií) a rozhovory a vy jste četli zprávy o tom, jaké by to mohlo být v Číně, a to je nešťastné.

„Bylo by velmi nešťastné, kdyby někdo zůstal v karanténě tak dlouho, aniž by věděl, kdy se vrátíte domů. Je to škoda pro všechny sportovce.“

Generální manažer Wings Steve Zerman, který získal zlatou medaili jako hráč a generální ředitel týmu Kanady, v sobotu řekl, že chápe přitažlivost soutěže pro hráče na olympijských hrách, ale také chápe obavy z nákazy virem v Číně a nutnosti karantény. . na několik týdnů.

Olympiáda je událost, kterou se trenéři a hráči chtěli zúčastnit, ale záhada kolem Covidu byla znepokojivá, řekl minulý měsíc trenér Wings Jeff Blashel, který trénoval tým USA na mistrovství světa mužů a juniorů.

„Je to jedna z věcí, do kterých chce každý jít, a hráči to rozhodně dělají a vím, že to dělají i zúčastnění trenéři, a to může být pro hru skvělé,“ řekl Blachel. „(Ale) když máte co do činění s neznámými a zabýváte se tím, čím jsme si dva roky prošli s COVIDem, snažte se nedělat rozhodnutí, dokud nebudete mít absolutně všechny informace po ruce.“

Téměř všechny informace, které NHL a její hráči potřebují, upadly v posledních týdnech do zmatku, což přinutilo ligu zastavit sezónu od středy do soboty bez zápasů, cvičení nebo návštěv týmů.

Týmy se mohou vrátit do zařízení v neděli ve 14 hodin za účelem tréninku a testování, přičemž pravidelná sezóna bude pokračovat následující den.

Wings zatím neoznámili, kdy se uskuteční jejich první trénink. Wings by se měli utkat v New Yorku v pondělí proti Rangers a další zápas ve středu proti New York Islanders.

NHL nyní využije čas mezi 6. a 22. únorem, který byl naplánován na olympiádu, k odehrání nedávno odložených zápasů, i když to může být obtížné, protože v některých severoamerických arénách nejsou k dispozici.

Jak by teď vypadaly olympijské hokejové soupisky vzhledem k nedostatku zaměstnanců NHL v některém z týmů?

Očekává se, že bude naplněn profesionály, kteří hrají buď v menších ligách v Severní Americe nebo Evropě, spolu s několika amatérskými hráči. To byl případ mnoha olympijských týmů na jihokorejských hrách v roce 2018, přičemž mezi mnoha sportovními fanoušky byl zájem jen vlažný.

[email protected]

Twitter: @tkulfan