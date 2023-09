Madison Keysová se vrací do semifinále US Open proti Aryně Sabalenkové

Američanka Madison Keysová opět vyhrála dva zápasy svého prvního velkého titulu, aby postoupila do semifinále US Open.

Keysová nasazená jako 17. ve středu večer porazila českou wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou 6:1 6:4.

Osmadvacetiletá Keysová, která se dostává do svého šestého grandslamového semifinále, se ve čtvrtek brzy dostane na první místo před Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Sabalenková, která začala týden tím, že se poprvé ujala nejlepšího nasazeného týmu, dosáhla svého pátého velkého semifinále v řadě vítězstvím 6-1 6-4 nad Číňankou 23. nasazenou Cheng Kenwen.

Losování US Open: štíhlý | muži

„Zítra to bude skoro úplně jiný zápas,“ řekla Keysová s odkazem na rozdílné styly Vondroušové a Sabalenkové. „Existuje důvod, proč je světovou jedničkou… Bude to velmi obtížné. Není mnoho dlouhých bodů. Upřímně řečeno, pokusím se připoutat a získat co nejvíce míčů zpět.“ jak můžu.“

Sabalenka, šampionka Australian Open, je jedinou hráčkou turnaje, která zatím neztratila ani set. Keysovou smetla i ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Keysová se nejvíce prosadila na US Open 2017, kde skončila druhá za krajankou Sloane Stephensovou. Dostala se také do semifinále Australian Open a French Open.

Sabalenková je jedinou ženou, která zůstala v losování, a umístila se výše než Američanka Coco Gauffová. Šestý nasazený Gauff se v semifinále střetne s Češkou Karolínou Muchovou, vicemistryní French Open.

Také ve středu č. 3 Daniil Medveděv porazil osmého nasazeného Andreje Rubleva, kmotra Medveděvovy dcery, 6-4, 6-3, 6-4 v celoruském čtvrtfinále.

V pátečním semifinále se utká s nejlepším nasazeným a obhájcem titulu Carlosem Alcarazem nebo německou dvanáctkou Alexandrem Zverevem.