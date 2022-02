Zatímco Ukrajina spěchá přes 100 000, Německo oznamuje velké zvýšení výdajů na obranu, které by mohlo zvrátit evropskou bezpečnostní politiku

Německo, největší evropská ekonomika a nejlidnatější v Evropské unii, dlouhodobě frustruje Spojené státy a jejich spojence na celém kontinentu svou neochotou více investovat do své armády. Její pozice zmařila četné pokusy o vytvoření ambicióznější evropské bezpečnostní strategie, včetně opakovaných snah francouzského prezidenta Emmanuela Macrona utvářet evropská armáda.

Dramatická eskalace v reakci Evropy oslovila evropské jestřáby zahraniční politiky, kteří dlouho tvrdili, že kontinent bere svou reakci na ruskou hrozbu vážně. Ale reakce byly podbarveny hlubokou lítostí, že tvrdý postoj nepřišel dříve.

„To, co se stalo v posledních několika dnech, byl vážný budíček pro Evropu, vážný budíček pro alianci NATO a bohužel pro Ukrajinu probuzení tak pozdě v ten den,“ řekl Richard. Dannatt, generál ve výslužbě a bývalý velitel britské armády. „Měli jsme vidět, co se Vladimir Putin chystal udělat.“

Schulz v neděli v německém parlamentu označil ruský útok na Ukrajinu za „zlom v dějinách našeho kontinentu“ a oznámil soubor nových opatření. Řekl, že Bundeswehr obdrží dodatečnou jednorázovou platbu ve výši více než 110 miliard dolarů – tedy dvojnásobek částky, kterou platí Německo. obranný rozpočet minulý rok.

„Lepší, modernější vybavení, více personálu, a to stojí hodně peněz,“ řekl Schultz zákonodárcům na soukromém zasedání.

Schulzovy plány pravděpodobně nebudou mít bezprostřední dopad na současnou krizi na Ukrajině. Německo by do země neposlalo vojáky ani žádného jiného člena NATO, který se obával, že bude zatažen do přímé konfrontace s jaderně vyzbrojeným Ruskem. Německé plány by však mohly mít hluboký dopad v rámci Evropské unie a NATO, jichž Ukrajina není členem.

Postoj NATO k Ukrajině byl v podstatě vždy takový, že členství má své výhody: i když aliance může být ochotna poskytnout podporu – smrtící i nesmrtící – nebude se přímo podílet na vyslání vojáků na obranu Ukrajiny před jakýmkoli vnějším útokem. jako u kteréhokoli člena NATO. READ Ukrajina: Ostřelování vyvolává obavy z vyostření konfliktu na Ukrajině

Ruská invaze tento kalkul nezměnila – frustrující Ukrajince, kteří léta usilovali o členství v NATO, včetně Zelenského.

„Jsme ponecháni sami sobě. Kdo je připraven jít za nás do války? Upřímně řečeno, nikoho nevidím. Kdo je připraven poskytnout Ukrajině záruky členství v NATO?“ zeptal se Zelenskyj v projevu po invazi do Ruska.

Schulz se zavázal, že „od nynějška každý rok“ překročí cíl výdajů NATO na obranu ve výši 2 procent HDP. V loňském roce Německo vynaložilo odhadem 1,53 procenta své roční ekonomické produkce na obranu, což je výrazně méně než dvouprocentní cíl NATO.

„Nejen, že sledujeme tento cíl, protože jsme svým přátelům a spojencům slíbili, že do roku 2024 zvýšíme naše obranné výdaje na 2 procenta našeho ekonomického výkonu, ale děláme to i pro sebe pro naši vlastní bezpečnost,“ řekl Schulz.

Plány ještě budou muset schválit zákonodárci, ale v neděli se zdálo, že pro ně mají širokou podporu.

„Došlo k probuzení, a to nejen ze strany politické třídy, ale také ze strany běžných voličů,“ řekl Marcel Dersus, německý profesor politologie a spolupracovník Institutu pro bezpečnostní politiku na univerzitě v Kielu.

Během minulých krizí, včetně po ruské anexi Krymu v roce 2014, Německo váhalo vrhnout se přímočařeji do konfrontace se zemí, která pomohla porazit nacisty. Hluboké ekonomické vztahy mezi Německem a Ruskem se datují desítky let do minulosti a mnozí kritici tvrdí, že vedly k ortodoxní zahraniční politice, která Evropu dlouho bránila ostré kritice Kremlu.

Náčelník štábu Bundeswehru, generálporučík Alphonse Meese, minulý týden prohlásil, že „armáda, které mohu velet, je vůči Rusku uprostřed současné krize poněkud bezmocná“. Obranná sdružení varovala, že německá armáda je podfinancovaná a postrádá základní vybavení. READ Izraelské opoziční strany uzavírají koaliční dohodu, která připravuje půdu pro Netanjahuův odchod

Zpoždění německých výdajů na obranu bylo dlouho hájeno napříč německým politickým spektrem, i když jeho mezinárodní spojenci vyjadřovali svou nelibost. Mezi hlavní odpůrce výrazného zvýšení výdajů patřili Schulzovi sociální demokraté.

První známky zásadního porušení tradice se objevily v sobotu, kdy Německo oznámilo, že na Ukrajinu dodá rozsáhlé zbraně a přijalo je. Široká omezení pro ruské banky, která byla dříve zamítnuta. Schulz řekl, že pošle na Ukrajinu 1000 protitankových zbraní a 500 střel Stinger.

„Toto jsou poslední dveře, které se do Kremlu zavírají,“ řekl generálporučík ve výslužbě Ben Hodges, který za Obamovy a Trumpovy vlády sloužil jako velitel americké armády v Evropě.

„Byla by to drastická změna, protože celá Evropa se na to dívá jiným způsobem,“ řekl. „Evropská unie objevila své srdce a páteř.“

Hodges naznačil, že evropský postoj se změnil kvůli Putinově „kategorické“ lži o invazi. Řekl, že vysocí úředníci, kteří „opravdu chtěli věřit, že s nimi můžete vyjednávat“, byli „ponížení“, „a jsou kvůli tomu velmi naštvaní.“

Tento krok také otevřel Ukrajině evropské zbrojní sklady plné zbraní, protože Berlín si ponechal právo veta nad tím, jak lze zbraně vyrobené v Německu používat i poté, co byly prodány jinam.

Tři evropští představitelé uvedli, že Berlín dal zelenou dodávce 400 nizozemských (ale německých) raketometů poháněných granátometem a několika houfnic vlastněných Estonci na Ukrajinu. Představitelé hovořili pod podmínkou anonymity, aby projednali dohody o neveřejném převodu zbraní, které stále dostávají konečné schválení.