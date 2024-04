„Naprosto fascinující“ mapování sleduje drobné útočníky

„Je to docela cool, dělá to přesně to, co říkají,“ říká Nate Sanders, ekolog z University of Michigan, který se na studii nepodílel. vědy. „Používají opravdu výkonnou technologii k odběru vzorků biodiverzity, kterou by jinak nemohli odebírat.“ Harvardská behaviorální ekoložka Naomi Pierceová studuje vztah mezi akáciovými stromy a mravenci, kteří je obývají, ale najít mravence je obtížné. Výzkumníci doufají, že lidar nabízí lepší přístup. jako vědy vysvětluje, Crematogaster nigriceps Mravenci žvýkají listy vnějších větví stromu, zmenšují korunu a brání kvetení. Postižený strom tak vypadá úplně jinak než ostatní stromy v okolí.

Vědci vycvičili lidarový systém, aby hledal stromy obývané mravenci, a poté vyslali dron vybavený lidarem, aby prozkoumal 40 akrů, které byly domovem 9 680 akácií. Poté provedli terénní průzkum stejné oblasti a porovnali data. Průzkum lidaru odhalil stromy obsazené mravenci s přesností až 82 %, uvádí studie. Jak říká Pierce vědy„Za jednu hodinu můžete udělat to, co nám trvalo 1000 hodin.“ Tato technologie má schopnost sledovat škůdce stromů, jako je jedlovec vlnatý a padlí, které také mění vzhled stromu a uvolňují peníze na řešení problémů. Dá se ale využít i k vyhledávání invazních druhů nebo těch, kterým hrozí vyhynutí. Jak poznamenal Sanders: „Dokázali byste prozkoumat celou východní Afriku za týden, kdo ví?“ (Další hmyzí příběhy.)