Wales 0:1 Polsko

Karol Swidersky sestoupil z Walesu do Ligy národů po drtivé porážce 1:0 doma v Cardiffu.

Útočník FC Charlotte, který také vstřelil vítězný gól v červnovém obráceném zápase, využil skvělé trefy Roberta Lewandowského k poražení Wayna Hennessyho 12 minut po prvním poločase a zajistil Polsku budoucnost v Lize národů pro další kolo.

Wales zvolil ofenzivní sestavu, kterou vedl vracející se kapitán Gareth Bale, ale málokdy způsobil vážné problémy Wojciechu Szczesnymu, přestože věděl, že pouze výhra bude stačit k tomu, aby předstihl Polsko a udrželo si místo v čele šampionátu.

Dan James byl dvakrát v rychlém sledu odepřen při své největší šanci v úvodních 45 minutách, než viděl, jak Fulham na zapůjčení Brennan Johnson neúmyslně odklonil jeho branku mimo cíl.

Bale hlavičkoval břevno v prodloužení, když Wales přispěchal pozdě, ale bylo příliš málo a příliš pozdě na to, aby se vyhnul návratu do ligy B po pouhém jednom mistrovství Ligy národů.

Hodnocení hráčů Wales: Hennessy (5), Kabango (7), Rodon (6), Norrington Davis (6), C. Roberts (6), Muriel (5), Levitt (5), N Williams (6), Johnson (7), James (6), Bill (5). Titulky: Moore (6), Colwell (6), Thomas (neznámý). Můž zápasu: Brennanová Johnsonová.

Jak Wales odstoupil před mistrovstvím světa zklamal

Walesův případ vítězství nebo neúspěchu odrážela ofenzivní strana, kterou nazval Paige, s Baleem lemovaným kroky Johnsona a Jamese, aby se pokusil chytit Polsko o přestávce.

Hosté ale věděli, že k udržení v lize A jim bude stačit bod, s ovládnutím zápasu nijak nespěchali a místo toho se soustředili na frustraci svých domácích, jejichž chvíle radosti přišla před přestávkou s rychlou odpovědí. -útoky.

obrázek:

Vítězný gól Karola Swiderskiho byl jeho osmým pro svou zemi a zároveň prvním od doby, kdy vstřelil vítězný gól proti Walesu ve druhém zápase proti Walesu ve skupině A4.





James byl vystřelen na středovou čáru rychlým přemýšlením od Bena Kabanga, ale Chesney ho dvakrát odmítl poté, co se přinutil rozšířit se těžkým dotykem.

Půjčka z Fulhamu mohla hrát určitou roli v tom, že jeho zemi odepřel úvodní zápas, když se ocitl v cestě Johnsonově střele na branku po dobré práci před Kamelem Glickem.

Wales dohrál úvodní třetinu na vzestupu, ale po přestávce postrádal stejnou sílu, protože Polsko využilo příležitosti a dalo si šanci na přežití s ​​jasným vstupem do druhého poločasu, který vyvrcholil jediným gólem ve 12minutovém zápase . Později.

Když Nicola Zalewski dostal volnost pohybovat se po levém křídle, Lewandowski zvedl na hranici pokutového území a zkušený útočník ho perfektně udeřil zády do branky, aby uvolnil Swiderskiho v oblasti, odkud tiše sekl přes Hennesseyho. nohy.

Kdo by se mohl utkat s Walesem v lize B? Potvrzení hráči v lize B: Albánie, Rakousko, Anglie, Gruzie, Řecko, Island, Kazachstán, Černá Hora, Turecko. Možné týmy ligy B: Česká republika, Norsko, Skotsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina, Arménie, Finsko, Irská republika, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko.

Ani to nezahájilo Wales s potřebnou naléhavostí, ale jak se zápas chýlil ke konci, nakonec to přišlo. Levi Colwell vypálil přímou střelu na Chesneyho, zatímco Johnson a Dylan Levitt utekli, i když to bylo až ve čtvrté minutě prodloužení, kdy byl Bale blízko k vyrovnání, když kývl na centr náhradníka Sorby Thomase do sítě.

Dokonce i gól v té době by se pravděpodobně ukázal jako pouhá útěcha pro Wellsovy naděje na překonání sestupu, protože se museli soustředit na neuspokojivý výkon za menší cenu.

Strana: Není to konec světa

obrázek:

Gareth Bale je zpět v Rob Page proti Polsku





Trenér Walesu Rob Page řekl, že porážka jeho týmu s Polskem 1:0 nebyla „koncem světa“ poté, co sestoupili z Ligy národů.

Wales, který měl několik zraněných hráčů první volby, si ve druhém poločase vytvořil řadu šancí, ale gól Swiederskiho v 57. minutě zajistil Polsku vítězství.

Porážka znamená, že Wales mířící na mistrovství světa prohrál pět ze šesti zápasů Ligy národů.

„Jsme zklamaní, že jsme zápas prohráli a sestoupili, ale není to konec světa a nyní se plně soustředíme na mistrovství světa,“ řekl Page.

„Podívejme se na realitu, podívejme se na opozici, se kterou jsme se střetli v Holandsku, Belgii a Polsku. Naši hráči nehrají týden co týden. Přišlo nám v tom hodně zranění.

„Nevykolejí nás to a už vůbec to nezhorší naši sebedůvěru.

„Musíme být tvrdí s velkými týmy, šancí je málo a daleko od sebe. Dnes večer jsme si proti velmi dobrému týmu vytvořili spoustu šancí, ale nebyli jsme dostatečně tvrdí.“

Co bude dál?

Wales Nyní se těší na své první mistrovství světa po 64 letech, kde se utká strana Roba Page Spojené státy americké Ve svém úvodním zápase v Kataru 2022 21. listopadu na stadionu Al Rayyan.