CZR vs IRE-XI Dream11 Team Prediction, Česká republika vs Irsko-XI: Kapitán, Vice-kapitán, možné XI pro Mistrovství Evropy v kriketu 2022, zápas 16, Cardama Oval, Cardama

Přehazovat: Los mezi Českou republikou a Irskem-11 se bude konat ve 14:30 IST.

Doba spuštění: 15:00 IST

Umístění: Cordama Oval, Cordama

CZR vs IRE-XI My Dream11 Team

Jared Wilson, Sahil Grover (úlovek), Seamus Lynch, Max Burton, Sasib Bhuiyan, Scott Macbeth, Carson McCullough, Sabaoon Davis, Naveed Ahmed, Matthew Humphreys, Hrithik Tomar.

CZR vs IRE-XI Možné XI

republika Che: Sharan, Sahil Grover, Divendra Singh (týden), Dylan Steyn, Sasip Bhuyan, Sabaoon Davis (úlovek), Satyajit Sengupta, Kushalkumar Mendon, Naveed Ahmed, Smith Patel-I, Hrithik Tomar.

Irsko-XI: Max Burton (c & wk), John Matchett, Jack Dixon, Nathan McGuire, Jared Wilson, Scott Macbeth, Seamus Lynch, Carson McCullough, Jamie Forbes, Matthew Humphreys a Musamil Shersad.