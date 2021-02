Původní hlas Siri se objeví v Persona 5 Strikers

Pokud jste strávili den hraním Persona 5 Strikers A všimli jste si, že hlas digitálního asistenta ve hře zněl povědomě, pravděpodobně ho spustil původní hlas Siri (Přes Kotaku). Susan Bennett původně poskytla hlas digitálního asistenta společnosti Apple a nyní hraje EMMA, herní AI.

Můžete slyšet její hlas v roli zobrazené ve videu níže, kolem značky 9:44.

Pokud se zeptáte svého iPhonu na pokyny k nejbližšímu kempu, můžete si všimnout, že na tuto hru nereaguje tak docela. Je to proto, že zatímco Bennett byl původním hlasem Siri, když debutoval na iPhonu 4S se systémem iOS 5 (i když Siri technicky měl Bennettův hlas před přidáním do iPhone), To bylo nahrazeno spuštěním iOS 7.

Typeform Dotazován Bennett O tom, jak vznikl Siriin hlas, a obsahuje od ní spoustu zvuku, s nímž můžete srovnávat její práci Útočníci. Můžete také sledovat Reklama společnosti Apple představující Siri na iPhone 4S Zjistěte, jak by Siri vypadal v době, kdy by aktuální iterace těchto vzpomínek byla přehlédnuta.

Toto je druh další míle, kterou rádi vidíme, aby vývojáři her šli do toho. “Potřebujeme někoho, kdo by ovládal hlasového asistenta.” V anglické verzi hry. A co osoba, která hrála hlavní hlasové asistenty? Pokud si to chcete vyzkoušet sami, Persona 5 Strikers Dnes vydáno pro PlayStation, Steam a Switch.