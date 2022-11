Vypráví nám vše o New Yorku Maitre D‘

Jako Maitre D‘ v jedněch z nejmódnějších restaurací v New Yorku je Michael Cecchi-Azzolina ten, kdo ví, jestli chcete stůl. Více než 35 let v oboru byl vrátným v River Cafe, Raoul’s, Minetta Tavern, Le CouCou a dalších. Nyní to konečně říká vše ve své připravované knize.Váš stůl je připraven: Příběhy náčelníka města New York. „

V průběhu let se Cecchi-Azzolina často dvořil bohatým a slavným jako domovská fronta některých z nejžhavějších míst ve městě. „Ať už je to celebrita, miliardář, hlava státu nebo někdo jiný, je to velmi vzrušující,“ řekl deníku. „Ach, můj bože, setkám se s touto osobou – soudcem Nejvyššího soudu, premiérem, prezidentem, Johnnym Carsonem, těmito lidmi, kteří byli v mém životě legendami. Je skromný.“

„Myslím, že spousta lidí nechápe, co dělá skutečný Maitre D,“ říká Cecchi-Azzolina. „Je to ztracená forma umění. Organizace jídelny, organizace zážitku, kde lidé sedí v místnosti, kam umístíte slavnou osobnost, jak vybudujete flow. Energie se stane úžasnou, pokud se to udělá správně.“

Autor Michael Cecchi-Azzolina říká, že jeho řemeslo je „ztracená umělecká forma“.

Cecchi-Azzolina píše, že v drsném městě, jako je New York, může být párty velmi nebezpečná.

Kromě cateringu pro A-listy musí Maitre D často říkat ne.

„Je to těžké. Máte jen určitý počet stolů a každý chce skvělý stůl, ale je to nemožné,“ říká. „Restaurace nejsou demokracie, stejně jako já nesedím u soudu v New York Knicks. Abyste něco takového dostali, musíte mít za zády nějaké chvástání.“

V drsném městě, jako je New York, může být párty nebezpečná, jak zjistil Cecchi-Azzolina, když ho chtěl zabít mafiánský kapitán. „Tento příběh skutečně ukazuje život v New Yorku – a co se může stát, když ovládáte stůl,“ říká se smíchem. „Moje kariéra, která se shodovala se změnami v New Yorku od 80. let do současnosti očima restauračního světa, vrhá světlo na tento nespočet bláznivých osobností.“

Zatímco se restaurace stále potýkají s nedostatkem zaměstnanců a dopadem pandemie, první zpráva, kterou doufá, předá je: „Jak úžasní lidé v restauraci pracují. Jak tvrdě pracujete, abyste dostali jídlo. některé z nich jsou hrozné, ale jiné povznášejí.“ abyste se dokázali stát tím nejláskavějším a nejúžasnějším člověkem na světě, kterého chcete mít po svém boku.“